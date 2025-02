Fantacalcio 2025 consigli per l’asta: Kyle Walker una sicurezza, attenzione alle novità della Juventus

Nella serata di ieri si è chiuso il calciomercato per il nostro campionato e il pensiero degli appassionati passa immediatamente al gioco più amato dagli italiani, per questo proveremo a fornire per il fantacalcio 2025 consigli per l’asta sui nuovi acquisti su cui puntare e su quelli da evitare e sulle sorprese della prima metà di stagione che potrebbero essere rimasti tra gli svincolati nelle vostre leghe e che, cercando di non pagarli in maniera esagerata, potrebbero essere perfetti per rinforzare la propria rosa. Il primo focus sarà sulla difesa dove sicuramente il nome più d’impatto è quello di Kyle Walker, il terzino inglese sarà sicuramente il titolare della fascia per il Milan con l’infortunio di Emerson e l’addio di Calabria, su cui si potrebbe provare ad investire 1 o 2 crediti se libero ma solo se si possiede anche De Silvestri, per l’inglese del Milan invece una cifra abbastanza importante potrebbe essere investita in quanto oltre alla titolarità potrebbe anche portare qualche assist.

Calciomercato Inter 2025, acquisti e cessioni: la pagella/ Voto 5,5: Zalewski sarà utile, manca qualcosa...

Un acquisto sicuro su cui qualche credito può essere messo è Comuzzo, che rimasto alla Fiorentina dovrebbe continuare ad essere il titolare dei viola, e se ad inizio stagione può essere rimasto tra gli svincolati nella lega il suo exploit può valere l’acquisto. Difficile pensare di investire i propri crediti sui nuovi acquisti in difesa della Juventus, soprattutto Kelly e Alberto Costa che nonostante l’investimento sicuramente partono dietro nelle gerarchie, discorso diverso per Renato Veiga che dovrebbe giocare ma solo nei mesi in cui Kalulu rimarrà fuori per l’infortunio, per questo investire su di lui pochi crediti e nel caso in cui si abbia in rosa uno tra Gatti e lo stesso Kalulu.

Pagella Calciomercato Fiorentina 2025: acquisti e cessioni/ Voto 7+: Fagioli-Ndour qualità, Pablo Marì utile

Fantacalcio 2025 consigli per l’asta: le sorprese dal 6 garantito e Devyne Rensch scommessa da pochi crediti

Per il fantacalcio 2025 i consigli per l’asta sono sempre quelli di puntare su giocatori dalla sicura titolarità e che difficilmente scendono sotto il 6 come voto senza bonus, questi possono essere cercati nelle squadre più piccole e sono importanti soprattutto per le leghe dai 10 membri in su e magari con il modificatore della difesa, tra questi profili tra i nuovi acquisti c’è sicuramente Solet dell’Udinese arrivato in questo mese e subito schierato titolare, Vogiacco passato al Parma è un’altra occasione interessante soprattutto se rimasto ancora svincolato così come Van der Brempt del Como, occhio però che infortunato, e Zanoli del Genoa che con Vieira ha trovato tanti minuti ed è stato avanzato tra i trequartisti.

Calciomercato Atalanta 2025, acquisti e cessioni: la pagella/ Voto 6: Maldini per Zaniolo e Posch

Occhio a non farsi abbindolare dagli acquisti della Roma, Devyne Rensch e Nelsson, il danese difficilmente sarà un titolare mentre l’esterno olandese potrebbe essere impiegato più nei tre centrali piuttosto che all’esterno, posizione occupata da Saelemaekers e che difficilmente non verrà confermato fino a fine stagione, un giocatore su cui invece l’ultimo giorno di mercato ha cambiato la prospettiva è Biraghi, che è passato da essere un calciatore da svincolare perché non utilizzato dalla Fiorentina a poter essere un titolare fisso nel Torino con la possibilità che torni a portare i bonus, che siano gol e assist, che negli anni scorsi ha sempre garantito.