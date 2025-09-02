Fantacalcio consigli per l'asta con le rose complete. Certezze, scommesse e giocatori da evitare dopo la chiusura del mercato

Fantacalcio consigli per l’asta: Akanji titolare all’Inter, Zanoli una scommessa già vinta

Con la fine del calciomercato nella serata di ieri il pensiero dei tifosi italiani non può che passare immediatamente a quello che potrebbe cambiare nelle rose delle loro squadre preferite ma soprattutto in quelle che hanno costruito o che dovranno essere costruite per le loro leghe. Con questo pezzo si proverà quindi a fornire per il fantacalcio consigli per l’asta con un focus su quei giocatori che sono arrivati in Italia negli ultimi giorni e che potrebbero conquistare in breve un posto da titolare o quelli che acquistati a pochi crediti potrebbero avere un rendimento maggiore.

In difesa l’unico acquisto importante dell’ultimo giorno di mercato è quello di Manuel Akanji da parte dell’Inter che prenderà esattamente il ruolo di Pavard e che potrebbe regalare qualche bonus, attenzione però a non strapagarlo essendo sempre un centrale più da manovra che da spinta, come è invece Bastoni. Nomi interessanti sono invece quelli di Zanoli e Coulibaly rispettivamente di Udinese e Sassuolo che dovrebbero venire schierati come titolari fin da subito, da evitare invece i due nuovi giocatori del Como, Diego Carlos e Posch visto che la loro titolarità non è certa.

Fantacalcio consigli per l’asta: Rabiot titolare fisso, Zhegrova e Openda pericolo infortuni

Dopo l’ultimo giorno di mercato per il fantacalcio consigli per l’asta sono quelli di puntare su Adrien Rabiot che è tornato in Serie A grazie al Milan dopo la grande insistenza di Allegri dovrebbe veder garantito il suo posto da titolare nel centrocampo a tre dei rossoneri insieme a due tra Modric, Ricci, Loftus-Cheek e Fofana. Incerto è il colpo di Edon Zhegrova alla Juventus visto che troverà parecchia concorrenza ed è un calciatore molto predisposto ad infortuni che potrebbero condizionare il suo numero di presenze, una scommessa potrebbe invece essere Lorran, trequartista brasiliano del Pisa che se dovesse prendere fiducia ha il talento per essere il nuovo Nico Paz.

In attacco invece potrebbe tornare a giocare con continuità Andrea Belotti che si è trasferito al Cagliari e prenderà il posto di Piccoli, ceduto alla Fiorentina e che non è più quindi un attaccante su cui puntare con certezza per la prossima stagione, l’acquisto di Hojlund è sicuramente importante ma Conte dovrà ancora decidere chi sarà il titolare, tenendo sempre in conto che Lukaku tornerà a giocare dopo l’infortunio. Tornando in casa Juventus Lois Openda può essere un giocatore con un grande impatto in Serie A ma bisognerà vedere quanto e come verrà utilizzato da Tudor, interessante l’acquisto di Vardy alla Cremonese ma attenzione al prezzo che potrebbe alzarsi per il nome importante.