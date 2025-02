Fantacalcio consigli per l’asta: Santiago Gimenez e Randal Kolo Muani i grandi acquisti, Joao Felix rischio

Fantacalcio consigli per l’asta arrivano ora al ruolo più importante, l’attacco dove sono numerosi gli svincoli di lusso da fare ma sono tanti anche i giocatori interessanti che possono dare una svolta alle squadre, obbligatori sono gli svincoli di Morata, Kvaratskhelia e Zapata, fuori per tutta la stagione. Da loro si potrebbe ricavare una cifra importante poi da investire in uno dei due nuovi nomi più importanti della lista Santiago Gimenez del Milan, che però sarà fermo per infortunio per un primo periodo ma che quando entrerà a far parte dei titolari dei rossoneri dovrebbe contribuire in maniera consistente con gol e assist, e Randal Kolo Muani, l’attaccante francese sembra aver già rubato il posto a Vlahovic e ha già fatto 3 gol in 2 partite di Serie A e sicuramente sarà uno dei migliori attaccanti della seconda metà di stagione.

Occhio a non farsi abbindolare dai grossi nomi in particolare Joao Felix che difficilmente giocherà insieme a Gimenez, Pulisic e Leao e potrebbe finire in panchina per subentrare a partita in corso, con il primo mese però che potrebbe sostituire il messicano, anche Scamacca è difficile possa tornare entro la fine della stagione o comunque farlo al livello a cui era l’anno scorso e quindi potrebbe valere lo svincolo così come il non acquisto nel caso sia ancora svincolato. Tra i nuovi acquisti delle piccole della Serie A interessanti sono sicuramente Douvikas del Como, che però ha Cutrone come titolare e tanti altri esterni o trequartisti, e Coman del Cagliari, un esterno molto rapido e tecnico che può contribuire con qualche bonus.

Fantacalcio consigli per l’asta: Dusan Vlahovic possibile svincolo di lusso, i possibili acquisti low budget

Fantacalcio consigli per l’asta potrebbe essere anche lo svincolo di Dusan Vlahovic, come già detto il serbo sembrerebbe aver perso il posto da titolare e il suo svincolo potrebbe fornire i soldi da investire sulla nuova punta della Juventus, ma non è detto che durante il proseguo del campionato non torni in cima alle gerarchie, l’ideale sarebbe averli entrambi ma il valore dei due calciatori lo rende molto improbabile. Una squadra che in queste ultime partite ha sfornato dei protagonisti inaspettati nel reparto offensivo è il Bologna con Italiano che ha affidato il ruolo di sostituto di Orsolini a Dominguez che lo ha ricambiato con 3 gol e 1 assist, e che alle spalle di Dallinga ormai schiera con continuità Odgaard che se rimasti liberi possono essere un buon investimento.

Altri giocatori che potrebbero essere colpi interessanti dalle piccole del nostro campionato, che li rende però anche dei rischi da prendere a pochi crediti e se già in possesso di un vero bomber che garantisce bonus, sono Ganvoula del Monza, attaccante di livello europeo che ha partecipato e segnato anche in questa Champions League e che nonostante le difficoltà della squadra potrebbe fare qualche gol. Il Venezia ha venduto Pohjanpalo che quindi sarà da svincolare e al suo posto sono arrivati Fila e Maric, difficile poter investire crediti su uno di questi giocatori sconosciuti e troppo rischiosi. Sarr dell’Hellas Verona può essere poi un acquisto low budget che garantisce la titolarità, da svincolare sicuramente invece Raspadori e Okafor se non si ha uno tra Politano e Neres.