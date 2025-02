Fantacalcio consigli per l’asta: Davide Frattesi svincolo importante, profili interessanti a pochi crediti

Per il fantacalcio consigli per l’asta passiamo ora al centrocampo dove gli acquisti delle squadre di Serie A non hanno visto grandi nomi ma con qualche perla nascosta che è arrivata e da non farsi sfuggire per garantirsi qualche bonus in più, altri giocatori invece su cui ad inizio anno si è puntato, se pagati troppo potrebbero essere anche lasciati andare. Partendo da questi ultimi profili il nome più d’impatto è sicuramente Davide Frattesi che può essere uno di quei giocatori che se pagato una cifra elevata può essere svincolato per recuperare qualche credito per investirlo su altri giocatori, a differenza di quanto si poteva pensare ad inizio anno infatti il centrocampista italiano è sceso nelle gerarchie di Inzaghi e le voci di mercato dell’ultimo mese potrebbero limitarne ulteriormente l’utilizzo.

Anche Fabbian potrebbe essere un giocatore da lasciar andare se su di lui sono stati investiti molti crediti perché difficilmente salirà nelle gerarchie del Bologna e prenderà il posto da titolare, un suo compagno di squadra su cui invece investire nel caso fosse rimasto svincolato ad inizio asta è Ferguson che è tornato dall’infortunio della scorsa stagione e ha subito ripreso il suo posto in squadra. Altri interessanti acquisti che potrebbero essere fatti sono quelli di Ellertsson del Venezia, ottima fantamedia in questa prima metà di stagione e che potrebbe essere stato lasciato libero soprattutto in una lega poco numerosa, Karlsson che passato a Lecce dovrebbe ritrovare minuti importanti, e Ciurria che Bocchetti ha rimesso negli undici del suo Monza.

Fantacalcio consigli per l’asta: Cesare Casadei e altri nuovi acquisti da bonus, calciatori di cui liberarsi

Sicuramente fantacalcio consigli per l’asta più importante per il centrocampo è l’acquisto di Diao del Como, l’esterno o trequartista spagnolo da quando è arrivato da Fabregas ha subito iniziato a giocare e ha subito portato bonus, è quindi uno dei nuovi acquisti più interessanti per l’asta di riparazione, sempre dal Como occhio a Caqueret che se dovesse prendere continuità nella titolarità potrebbe essere uno di quei centrocampisti da 6 garantito. Da svincolare sicuramente se preso ad inizio anno è Chukwueze che già nella prima metà di stagione ha giocato poco e con i nuovi acquisti potrebbe vedere il suo minutaggio ancora ridotto, sempre per quanto riguarda il Milan, difficile tenere nella propria rosa Bondo che se a Monza era un titolare fisso in rossonero sarà l’alternativa a Fofana o Musah.

Una scommessa interessante può essere il centrocampo del Torino in particolare Cesare Casadei e Elmas che dovrebbero inserirsi da subito nello spartito di Vanoli e dovrebbero portare qualche bonus, assist o gol, entro la fine del campionato, Cornet ha ben impressionato nella sua prima partita con il Genoa e qualche credito potrebbe essere investito su di lui che potrebbe portare qualche bonus. Lo svincolo invece potrebbe toccare a Belahyane che passato alla Lazio difficilmente avrà il posto da titolare e a meno che non si voglia avere la coppia con uno tra Rovella e Guendouzi sarà difficile schierarlo, da capire anche la situazione di Maldini che sicuramente giocherà nel periodo d’infortunio di Lookman ma che dopo potrebbe avere poco spazio.