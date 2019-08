Fantacalcio Serie A/ Gol, assist e ammonizioni 1^ giornata: bonus e malus in pagella

In attesa del posticipo Inter Lecce, ci sono comunque già molti dati per chi gioca al Fantacalcio. La Serie A è cominciata con nove partite della prima giornata e bisogna già fare i conti con bonus e malus. In positivo spiccano naturalmente i tre giocatori già capaci di segnare una doppietta, cioè Luis Muriel dell’Atalanta (tra l’altro giocando meno di metà partita), Ciro Immobile della Lazio e Lorenzo Insigne del Napoli. Da notare anche un gol di paternità discussa, il secondo del Torino contro il Sassuolo: la Lega Serie A lo ha ufficialmente assegnato ad Andrea Belotti, dunque sfuma la doppietta per Simone Zaza. Insigne va in copertina perché oltre alla doppietta ha firmato anche un assist nella pirotecnica vittoria del Napoli a Firenze, da notare che pure Andrea Petagna è stato capace di fare gol + assist contro la sua ex Atalanta, che però ha poi vinto in rimonta contro la Spal. Evidenziamo anche la prestazione di Luis Alberto, capace di dare due assist ai suoi compagni nella netta vittoria della Lazio sul campo della Sampdoria. Tra i cattivi invece la citazione è inevitabilmente per Dawidowicz del Verona, il primo espulso del nuovo campionato di Serie A.

RISULTATI FANTACALCIO SERIE A: GOL E ASSIST

Parma Juventus 0-1: Chiellini (no assist); Fiorentina Napoli 3-4: Pulgar rig. (no assist), Mertens (no assist), Insigne rig. (no assist), Milenkovic (Pulgar), Callejon (Insigne), Boateng (Castrovilli), Insigne (Callejon); Udinese Milan 1-0: Rodrigo Becao (De Paul); Cagliari Brescia 0-1: Donnarumma rig. (no assist); Roma Genoa 3-3: Under (no assist), Pinamonti (Romero), Dzeko (no assist), Criscito rig. (no assist), Kolarov (no assist), Kouamè (Ghiglione); Sampdoria Lazio 0-3: Immobile (Luis Alberto), Correa (Luis Alberto), Immobile (no assist); Spal Atalanta 2-3: Di Francesco (Petagna), Petagna (Igor), Gosens (Hateboer), Muriel (Gomez), Muriel (no asisst); Torino Sassuolo 2-1: Zaza (Ansaldi), Belotti (Lukic), Caputo (no assist); Verona Bologna 1-1: Sansone rig. (no assist), Veloso (no assist).

RISULTATI FANTACALCIO SERIE A: AMMONIZIONI ED ESPULSIONI

Parma Juventus: ammoniti Kulusevski, Hernani, Khedira, Bernardeschi, Pjanic; Fiorentina Napoli: ammoniti Boateng, Pezzella, Mario Rui, Allan, Zielinski, Callejon; Udinese Milan: ammoniti Jajalo, Paquetà, Calhanoglu, Borini; Cagliari Brescia: ammoniti Lykogiannis, Pinna, Ayè, Dossena; Roma Genoa: ammoniti Florenzi, Juan Jesus, Pellegrini, Romero; Sampdoria Lazio: ammoniti Ekdal, Murru, Lazzari, Acerbi; Spal Atalanta: ammoniti Valoti, Cionek, De Roon; Torino Sassuolo: ammoniti Ansaldi, Bremer, Sirigu, Zaza, Marlon, Bourabia, Obiang; Verona Bologna: espulso Dawidowicz, ammoniti Henderson, Denswil, Destro, Dijks.



