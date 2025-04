MIGLIAIA DI ISCRITTI AL FANTAPAPA SUL CONCLAVE 2025

Milioni di fedeli e non si chiedono in tutto il mondo chi sarà il nuovo Papa, ma c’è chi si spinge oltre, arrivando a giocarci su. Non ci riferiamo a coloro che scommettono sul successore di Bergoglio, ma sul Fantapapa, il gioco gratuito e “intra omnes” sul Conclave. Lasciarsi andare a giudizi affrettati sarebbe facile, ma lo stesso pontefice si smarcava da atteggiamenti di questo tipo. Celebre il suo “chi sono io per giudicare?“, e allora prendiamo il buono di questa iniziativa, perché avvicina tante persone a dinamiche storiche e complesse, apprendendo aspetti della Chiesa, delle gerarchie ecclesiastiche e della geopolitica vaticana che possono comprensibilmente sfuggire.

Dopo aver accolto il FantaSanremo, ora spopola dunque il Fantapapa per indovinare chi sarà il nuovo Papa, anche se c’è la versione dedicata ai cardinali, legata cioè ai concistori. In quest’ultimo caso, bisogna creare la propria squadra optando per arcivescovi e vescovi in lizza per la porpora cardinalizia, indicare i possibili outsider, ma ci si può anche soffermare sulla geografia per indicare anche il Paese o continente del nuovo cardinale.

SQUADRA, LEGA E “LAVAGNA TATTICA”

Nel caso del Fantapapa lanciato dopo la morte di Papa Francesco, bisogna creare una squadra composta da 11 cardinali, tra cui uno deve essere titolare, quello cioè che ritenete possa diventare davvero il nuovo pontefice. In tal caso, otterrete 500 punti, 50 invece arrivano se viene citato sui principali media. Ci sono altri 9 papabili titolari e poi l’impapabile, colui che ritenete non abbia speranze e che in caso di elezione vi farà perdere mille punti. Potete creare una lega per giocare con gli amici o unirvi a una già esistente.

Inoltre, è prevista una sorta di lavagna tattica per scegliere il nome del prossimo Papa: indovinandolo otterrete 500 punti. Si può anche giocare sulla prima parola pronunciata dopo l’annuncio, sul numero di fumate nere prima di quella bianca, sul giorno della settimana in cui verrà dato l’annuncio, sull’ordine di appartenenza e pure sugli occhiali eventualmente indossati. I punti si accumulano dall’inizio del Conclave, momento in cui le scelte diventeranno definitive, quindi non saranno consentite modifiche.

DUE PAVESI DIETRO IL FANTAPAPA

Sono due le persone che hanno lanciato il gioco, due pavesi, Mauro Vanetti e Pietro Pace. L’idea è venuta al primo proprio percorrendo le strade della sua città. Lo sviluppatore avrebbe voluto più tempo a disposizione per il sito, che di fatto sta potenziando ora dopo ora. Nel frattempo, si gode una piattaforma che di fatto è diventata una nuova comunità. Infatti, sono già oltre 10mila le persone che hanno effettuato l’iscrizione per partecipare.