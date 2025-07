Nel centrodestra dall’altro giorno non si fa che parlare di un solo tema: Pier Silvio. L’amministratore delegato del gruppo Mediaset doveva presentare i prossimi palinsesti, ma la convention si è trasformata di fatto nel lancio di un programma politico.

Berlusconi jr ha corretto il tiro di Forza Italia sullo ius scholae (“non è una priorità”), ha invitato il partito ad aprire a “volti nuovi” perché servono “presenze nuove, idee nuove, lavoro nuovo” (pensionando di fatto Tajani e Gasparri), si è sperticato in complimenti a Giorgia Meloni (“è giovane, venuta dal nulla e ha messo su il migliore governo d’Europa”).

Ma soprattutto non ha escluso che tra un paio d’anni potrebbe ricalcare le orme di papà Silvio che scese in campo, cioè in politica, in prima persona. In quel 1994 il Cavaliere aveva 58 anni, che guarda caso è la stessa età che avrà il secondogenito nel 2027, quando si chiuderà questa legislatura, salvo crisi al momento imprevedibili, e l’Italia tornerà a votare per eleggere il nuovo Parlamento.

Le discussioni interne sono, appunto, interne: solo Antonio Tajani, l’attuale capo partito, è intervenuto sul discorso di Pier Silvio, ovviamente allineandosi e applaudendo il vero numero uno di Forza Italia, se non altro perché sono i soldi degli eredi dell’ex premier a tenere in piedi il movimento azzurro. Tace (ufficialmente) la Lega e così pure anche Fratelli d’Italia.

Gli interrogativi sono molti. Padre e figlio sono diversi per formazione e personalità: Silvio si è fatto da solo (o quasi), mentre Pier Silvio è un ereditiere; il Cav ha avuto intuizioni geniali (edilizia, tv, pubblicità), il figliolo si è trovato tra le mani un patrimonio da amministrare; trent’anni fa l’irruzione di Forza Italia rappresentò uno slancio rivoluzionario mentre oggi gli azzurri sono un partito stanco. Ma questo poco importa. In molte situazioni è l’ego, con le sue ambizioni, a risultare decisivo.

Il primo ad averlo capito si chiama Matteo Renzi, che ha reagito come una furia alla pesante critica rivoltagli da Berlusconi jr (“Ha perso credibilità”): l’ex presidente del Consiglio ha realizzato subito che se davvero Pier Silvio scendesse in campo avrebbe come primo obiettivo quello di raccogliere i centristi di ogni colore.

Dalla sua il figlio dell’ex premier ha anche un ricorso storico: dal 2014 in poi, a Palazzo Chigi sono andate le forze che – a torto o a ragione – hanno rappresentato la discontinuità. Come dimenticare le europee 2014 (Renzi), le politiche 2018 (M5s), e poi ancora le europee 2019 (Salvini), per arrivare infine alle politiche 2022 (Meloni).

La faccia nuova e pulita dell’ultimo arrivato ha sempre il suo appeal presso l’elettorato. Sicuramente al Sud, forse meno al Nord. E con la legge elettorale in vigore, a Pier Silvio basterebbe prendere un voto in più della Meloni per insediarsi a Palazzo Chigi, esattamente come fece il padre.

Tuttavia, al momento la Meloni appare salda in sella e destinata a proseguire. Scoppierà una guerra interna tra le nuove generazioni della destra italiana? Al contrario. Lo scenario è già tracciato. Pier Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni al Quirinale. Un sogno proibito, o un incubo, a seconda dei punti di vista. La prima donna a guidare un governo potrebbe diventare anche la prima donna cui tocca la massima carica della Repubblica. A questo primato la Meloni aggiungerebbe il fatto di essere il primo politico chiaramente di destra-centro al Colle nel dopoguerra. L’unico traguardo che il vecchio Silvio non è riuscito a realizzare.

