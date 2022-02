FantaProf dopo FantaSanremo: come si gioca/ Regole, bonus e malus: virale su TikTok

Archiviato il FantaSanremo, tra i giovani italiani c’è un altro gioco che sta spopolando: il FantaProf, diventato già virale su TikTok. Lo ha lanciato una studentessa di nome Chiara con i due compagni di classe Salvatore e Martina. L’impianto è lo stesso: bisogna creare una squadra, ma stavolta senza scegliere calciatori come per il Fantacalcio o cantanti come per il FantaSanremo, bensì i professori. In base a quello che fanno si aggiungono o tolgono punti giorno dopo giorno.

Mestruazioni irregolari dopo vaccino Covid, Ema indaga/ "Ma non influenza fertilità"

Quindi, ogni docente ha un suo costo, che varia a seconda delle ore di lezione; questo vuol dire che bisogna stabilire anticipatamente un budget. Per quanto riguarda bonus e malus, possono essere decisi autonomamente, visto che sono soggettivi, ma potete comunque prendere spunto dal FantaProf “originario”. Quindi, come questo gioco ha reso più interessante la kermesse canora, così quello modificato per la scuola può rendere più coinvolgenti le lezioni. L’idea è piaciuta così tanto che sui social il video ha raggiunto oltre due milioni di visualizzazioni in poche ore.

Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 11 febbraio 2022

REGOLAMENTO FANTAPROF: BONUS E MALUS

La studentessa che ha lanciato il FantaProf ha stilato un regolamento che può essere usato come riferimento. Anche se bonus e malus sono personalizzabili a seconda della conoscenza dei professori, ecco alcuni di quelli usati dall’impianto base. L’assenza (per variazione orario o buco) vale 20 punti, relax (no spiegazione, ma ripasso) 15, una parolaccia 30, 15 per gergo giovanile e correzione immediata, 5 per scrittura alla lavagna, 50 per la gita, 20 se inciampa o cade. Ma ce ne sono anche più remunerativi e di conseguenza assurdi: 200 punti per capriola sulla cattedra e malore in classe, si arriva a 500 se il prof mostra i capezzoli. Malus? Ad esempio, -100 in caso di catastrofe naturale, -50 se piange in classe, attenzione al coronavirus perché scatta -30 se risulta positivo al Covid. Stesso malus se mette una nota, -20 se dimentica le verifiche, si sale a -50 se invece litiga con un alunno.

LEGGI ANCHE:

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 11 FEBBRAIO/ +60 decessi, tasso positività in calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA