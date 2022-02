FantaSanremo 2022, classifica: Emma prima/ Ecco top ten, ma per la finale sfida agguerrita

Con la finale del Festival di Sanremo 2022 non si chiude solo la kermesse canora, ma anche quella che a tutti gli effetti può essere definita una gara parallela: il FantaSanremo. Il gioco, nato già da qualche anno, in questa edizione ha fatto boom con oltre 500mila squadre iscritte. Questo successo ha spinto i cantanti in gara a partecipare attivamente con gesti e parole che servono, come previsto dal regolamento, a fare guadagnare punti in classifica agli utenti che li hanno scelti nella propria squadra. C’è quindi attesa non solo per la classifica finale del Festival, ma anche per quella del FantaSanremo. In quest’ultima spicca Emma, che però è inseguita da Highsnob e Hu, Sangiovanni, Aka 7even e Michele Bravi.

In questi giorni è successo di tutto sul palco dell’Ariston, e non a caso: omaggi floreali ad Amadeus, ringraziamenti vari, strumenti suonati e outfit scelti appositamente, flessioni sul palco, saluti a Zia Mara e citazioni del FantaSanremo e Papalina, tutti gesti che rappresentano bonus e quindi fanno accumulare punti. Emma Marrone è al primo posto con ben 335 punti, accumulati tra baci al pubblico e inseguimento dei carabinieri. Al secondo posto ci sono Highsnob e Hu con 275 punti e a pari merito Sangiovanni.

FANTASANREMO 2022: LA SFIDA DI MARA VENIER

Fuori dal podio del FantaSanremo 2022, ma vicini Aka 7even e Michele Bravi con 260 punti, mentre Tananai è a 240 punti, anche grazie al bonus Carrà, visto che ha scelto “A far l’amore comincia tu” per la serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022. Quindi, c’è Achille Lauro con 230 punti, tra cui i 10 ottenuti per le parole pro femminismo con la dedica a Loredana Bertè. Nella top ten ci sono Rkomi con 225 punti, in rimonta grazie alle flessioni sul palco con Amadeus, Yuman a 225 punti e Dargen D’Amico a 215, di cui 15 con il ‘batti cinque’ con Amadeus. Fuori dalla top ten Ditonellapiaga e Donatella Rettore a 210 punti.

Tra gli artisti vince al FantaSanremo 2022 chi ha totalizzato il maggior numero di punti, invece tra i giocatori online coloro che in squadra hanno i 5 artisti che hanno raccolto il maggior numero di punti. Alla sfida si è unita Mara Venier, coinvolta inconsapevolmente col bonus Zia Mara: “A questo punto, domenica 6 febbraio, nella puntata di Domenica In in onda da Sanremo, oltre al vincitore vero e proprio di Sanremo 2022, festeggeremo anche quello del FantaSanremo. E vi dico una cosa, anche io lancio un bonus, l’artista che accumula più saluti alla zia Mara vince un buono per un’ospitata a Domenica In”, ha detto all’AdnKronos.



