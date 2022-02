FantaSanremo 2022, come raccogliere punti extra/ Boom Michele Bravi: 110 punti bonus

Lo hanno anche urlato sul palco dell’Ariston: FantaSanremo. Il gioco nato nel 2019 nelle Marche da un gruppo di appassionati del Festival ha aperto i battenti anche quest’anno, ma con un seguito maggiore. Promosso infatti da Sky WiFi, è una sorta di Fantacalcio ma senza giocatori, bensì con i cantanti del Festival. Ora non c’è più tempo di iscriversi, perché la scadenza era fissata al 31 gennaio. Questa è, dunque, la fase in cui i partecipanti verificano i punti raccolti a seconda di quello che è successo nella prima serata. Ad esempio, l’esclamazione di un’artista del nome del gioco, FantaSanremo, come hanno fatto Gianni Morandi e Michele Bravi, fa guadagnare 25 punti a chi li ha scelti per la propria squadra.

Chi ha puntato invece su Mahmood e Blanco ha ottenuto 50 punti perché si sono classificati al primo posto nella classifica della Sala Stampa, 35 punti vanno al secondo, 25 al terzo, 25 anche se il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio. Ci sono 10 punti per l’artista che indossa una maschera mentre canta o per chi ha i ballerini. Ma al FantaSanremo si corre anche il rischio di perdere dei punti. Ad esempio, se viene usato l’autotune sul palco o se l’artista commette un passo falso e inciampa, se il cantante dimentica il testo della canzone…

FANTASANREMO: I PUNTI EXTRA DOPO PRIMA SERATA

Questa raccolta di punti del FantaSanremo si aggiorna serata dopo serata. Al termine del Festival di Sanremo 2022 vince chi ha raccolto più punti. Ma non ci sono premi a cui ambire, perché l’obiettivo è quello di seguire la kermesse e rendere ancor più divertente l’atmosfera da casa. Ci sono però delle leghe che comunque hanno messo dei premi in palio per incentivare ulteriormente gli appassionati del FantaSanremo.

Dopo la prima serata sul podio dei bonus ci sono Michele Bravi con 110 (outfit monocromo 10 punti, fantasia floreale 10 punti, ringraziamento pubblico 5 punti, ringraziamento orchestra 10 punti, dire “FantaSanremo” sul palco 25 punti, dire “Papalina” sul palco 50 punti), Achille Lauro 75 (20 dei quali per i capezzoli visibili), al terzo posto ex aequo Gianni Morandi e Ana Mena. Ci sono anche degli episodi dubbi, per i quali FantaSanremo si sta avvalendo della “Var”. Ad esempio, Dargen D’Amico alla fine dell’esibizione stava dicendo “FantaS…”, ma non è chiaro se gli abbiano spento il microfono e se quindi abbia comunque diritto ai 25 punti o se si sia fermato lui.

