FantaSanremo 2022, cos’è e come si gioca/ Le regole: dai bonus e malus ai Baudi

È diventato virale ancor prima che il Festival di Sanremo 2022 iniziasse. Si tratta del FantaSanremo, il nuovo fenomeno che sta spopolando sui social, tra amici e pure in famiglia. Il gioco è nato in modo goliardico, da fogli di carta e un pc, poi con la pandemia e il lockdown è stato creato un sito, oltre che un regolamento e una monte ufficiale: i “Baudi“. Ora è un must anche per gli stessi cantanti, infatti tutti ci giocano. Il meccanismo è quello del fantacalcio: ognuno può creare la sua squadra e giocare, basta andare sul sito di FantaSanremo. Siamo già oltre le 300mila squadre al momento.

Marianna, Marco e Pietro, chi sono i figli di Gianni Morandi/ Musicisti, attori e...

Nello specifico, bisogna scegliere 5 artisti in gara, che però hanno un prezzo. Non in Euro, ma appunto in Baudi. Si parte dallo stesso budget al FantaSanremo: 100 Baudi. Sono quelli da usare per costruire la squadra. Ad esempio, è impossibile avere una squadra con tutti super big, perché non basterebbero i Baudi. Ovviamente bisogna anche dare un nome al team, poi non resta che guardare tutte le serate del Festival di Sanremo 2022.

SANREMO 2022, 1A SERATA/ Scaletta cantanti, ospiti e diretta: Maneskin con Coraline

FANTASANREMO 2022, LA CACCIA AI BONUS

Il regolamento del FantaSanremo prevede bonus e malus, proprio come nel fantacalcio, dove se un giocatore segna un gol si ottengono punti addizionali, mentre vengono sottratti se ad esempio viene espulso. Nel caso del Festival di Sanremo 2022 evidentemente non ci sono gol, eppure la classifica finale è fatta di punti che possono essere attribuiti o sotrattatti. La lista di bonus e malus è incredibile: ad esempio, si perdono punti in caso di caduta dal palco, se ne ottengono 6 se in squadra hai Sangiovanni e arriva sesto, se hai invece Aka 7even e arriva settimo sono 7. Iva Zanicchi al 22esimo sono +22 punti.

Abiti Sanremo 2022 prima serata: stilisti e vestiti/ Ornella Muti con Scognamiglio, Gai Mattiolo per Amadeus

Ma ci sono anche i bonus Skywifi, con cui si ottengono 20 punti ad esempio se durante l’esibizione si vede un tatuaggio in zone hot, mentre 5 ne vanno in caso di ombelico in vista. Ora la febbre del gioco del FantaSanremo sta contagiando tutti, anche gli artisti in gara. Pare, ad esempio, che Michele Bravi abbia fatto una sua squadra e stia sfidando gli altri Big. Attenzione, però: ora che è così popolare e che anche i cantanti ne sono a conoscenza, potrebbero anche “falsare” i risultati prendendo iniziative sul palco dell’Ariston…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FantaSanremo (@fantasanremo)





© RIPRODUZIONE RISERVATA