FantaSanremo 2022, vincitore e classifica/ Risultati finale quando escono? Da Emma…

La classifica di FantaSanremo 2022: chi sarà il vincitore?

Tutto pronto per conoscere vincitore e classifica finale del FantaSanremo 2022: il gioco che ha appassionato migliaia di italiani giunge alla sua attesa “serata finale”. Dopo la vittoria di Mahmood-Blanco al Festival di Sanremo 2022, ecco la seconda (e almeno per la rete) più attesa proclamazione dei vincitori, al termine di una settimana vissuta a colpi di “papaline”, “Zia Mara”, “inseguimenti” e quant’altro.

Alle ore 21.30 domenica verranno pubblicati sul portale online e sulla pagina Instagram FantaSanremo i risultati definitivi con tanto di punteggi, classifiche e ovviamente vincitori dell’edizione targata 2022. «Oggi niente VAR, riguarderemo tutto per almeno duecentomila ore e questa sera annunceremo le squadre vincitrici dell’edizione 2022. I punteggi, le classifiche e i vincitori stasera ore 21:30», si legge nel post qui sotto del FantaSanremo 2022. In attesa di conoscere i risultati definitivi, ecco la classifica parziale aggiornata alle ultime “prestazioni” dei cantanti in gara: Emma è in testa alla classifica per la vittoria del FantaSanremo con 335 punti, seguita da Highsnob e Hu (275 punti, ma con un “saluto a Zia Mara” che potrebbe pesare) e Sangiovanni a pari merito. Aka 7even con 260 punti raggiunge Michele Bravi, Tananai ultimo ieri in gara ma a 240 punti nel FantaSanremo spera tutto nel suo “bonus Carrà” dopo aver scelto il brano “A far l’amore comincia tu” nella serata Cover. La top ten attuale si chiude con Achille Lauro (230 punti e una nota di merito per la citazione pro-femminista con Loredana Bertè), Rkomi (225 dopo le flessioni con Amadeus), Yuman (225), Dargen D’Amico (215 dopo il “batti il cinque” con Amadeus).

Amadeus: “non conoscevo il FantaSanremo, poi…”

Il fantagioco sul Festival ha attirato quest’anno un numero record di 500mila squadre iscritte, creando un hype pazzesco specie tra i giovanissimi ma coinvolgendo anche il lato “curioso” dei cosiddetti “boomer” (fino ai limiti quasi dell’ossessione). Nella conferenza stampa finale di Sanremo 2022 è stato chiesto conto ad Amadeus e al direttore di Rai 1 Coletta se la gara al rialzo rispetto agli scorsi anni del FantaSanremo abbia in qualche modo contributivo all’enorme successo di pubblico avuto, specie tra i giovani, in tutte le 5 serate del Festival. «Io non ho voluto fare le presentazioni dei cantanti in maniera istituzionale, volevo avere un contatto con i big, che sentissero il mio sostegno», ha spiegato il conduttore e direttore artistico, «Questo vale in maniera particolare per i giovani. Poi per la parte social, lo sapete: io non sono molto capace, non sapevo niente all’inizio. Poi ho chiesto a mio figlio: ‘Spiega a papà cosa sta accadendo’. E ho capito tutto, l’ho trovato divertente». Amadeus si difende in qualche modo dicendo di non aver mai “spinto” gli autori a cavalcare il fenomeno, «è stata una cosa naturale. Non dobbiamo pensare che i giovani debbano venire nel nostro mondo, ma il contrario. Siamo noi che dobbiamo andare verso i giovani: è stato divertente. Poi vorrei dire un’ultima cosa: questo gioco lo hanno fatto i giovani, come Sangiovanni, ma anche Gianni Morandi». Il direttore Coletta ha poi sottolineato come se è vero che la prevalenza dei giovani è stata netta, «è legata al progetto editoriale, non al FantaSanremo. Sicuramente è un gioco, uno spazio ludico per i cantanti che così hanno spezzato l’ansia della competizione. La parola ‘Zia Mara’ (per Mara Venier, ndr) così utilizzata dai giovani per me ha un significato: ci sono dei programmi e delle figure televisive che entrano nel mondo dei giovani, però non mi sentirei di attribuire a questo meccanismo divertente – all’inizio poco chiaro – il successo della presenza dei giovani, sicuramente è stato un contrappunto però la parabola ascensionale era cominciata da prima».

