FantaSanremo 2023, classifica e punti dopo le prime due serate/ Boom LDA, male Shari

FantaSanremo, la classifica dopo le prime 2 serate: LDA in testa, Shari ultima

Il Festival di Sanremo 2023 si avvia verso la terza puntata, in onda questa sera, lasciandosi alle spalle le prime due serate in cui tutti i 28 cantanti in gara si sono esibiti. Tuttavia, oltre alla classifica dei Big che vede ancora al primo posto Marco Mengoni, stando alle votazioni della sala stampa, c’è anche un’altra classifica parallela su cui i telespettatori ripongono l’attenzione: quella del FantaSanremo. Dopo le prime due serate, qual è al momento la classifica generale? Quale artista ha ottenuto il punteggio maggiore grazie ai bonus e chi, invece, si trova in ultima posizione?

A piazzarsi primo in classifica è LDA, con un punteggio pari a 125. Tantissimi i bonus ricevuti dal giovanissimo cantante e figlio di Gigi D’Alessio. Al secondo posto troviamo Sethu con 115 punti, terze Paola e Chiara con 103. Ultima in classifica Shari con 25 punti.

Di seguito la classifica completa del FantaSanremo, con gli artisti di Sanremo 2023 e i relativi punteggi, dopo le prime due serate:

LDA, 125 punti

Sethu, 115 punti

Paola e Chiara, 103 punti

Marco Mengoni, 85 punti

Coma_Cose, 77 punti

Colla Zio, 69 punti

Colapesce Dimartino / Mr. Rain / Rosa Chemical, 65 punti

Madame / Tananai, 60 punti

Lazza, 59 punti

Ariete / Will, 57 punti

Modà, 56 punti

Levante, 51 punti

gIANMARIA /Mara Sattei, 50 punti

Olly, 49 punti

Leo Gassmann, 46 punti

I cugini di Campagna, 44 punti

Elodie / Ultimo, 43 punti

Gianluca Grignani, 38 punti

Giorgia, 37 punti

Articolo 31, 29 punti

Anna Oxa, 26 punti

Shari, 25 punti

