Fantasanremo 2024, bonus e malus della finale/ Classifica: incetta di punti per Bertè e Mango

Con la conclusione del Festival di Sanremo 2024 è arrivato anche il momento di tirare le somme sul Fantasanremo, che nel corso della finalissima prevede numerosi bonus aggiuntivi per i primi 5 classificati (100 al primo, poi 75, 60, 50 e 40), ma anche per i vincitori dei premi accessori (che valgono 25 Baudi l’uno). Una serata, tuttavia, lunga ed articolata ed, infatti, non è ancora stata completata la revisione dei Baudi, che porterà alla classifica finale, con l’assegnazione degli ultimi malus, per i primi due classificati.

Ma partiamo subito con i punti assegnati nel Fantasanremo durante l’ultima serata di Sanremo 2024 con Renga e Nek, che ottengono 35 Baudi uscendo per primi e con i soliti ringraziamenti e fiori regalati. BigMama per 5 punti per la scale, ma chiude con 40 Baudi. Gazzelle, tra direttore, platea, dedica e ringraziamenti ottiene 70 punti. Incetta, come sempre, per Dargen D’Amico, che grazie al bacio in bocca alla Venier chiude a 80 Baudi. Il Volo ne ottiene 60, Loredana Bertè (premio Mia Martini) 115 e i Negramaro un timido 30. Incerto il punteggio al Fantasanremo di Mahmood per la finale di Sanremo 2024, con 30 punti confermati e uno scapezzolamento (+10) in attesa di conferma. Santi Francesi chiude a 40 punti, mentre Diodato ne ottiene 30. Fiorella Mannoia (premo Bardotti) vince 60 Baudi nell’ultima serata, mentre Alessandra Amoroso appena 15.

FANTASANREMO 2024, BONUS E MAULS FINALE: INCETTA DI PUNTI PER ANGELINA MANGO

Continua la lunga finale di Sanremo 2024 con il Fantasaremo e Alfa, che in finalissima ha ottenuto 20 Baudi. Irama (quarto) chiude a +75, Ghali (quarto) a +110, Annalisa (terza, ma con un mauls caduta) a +90, mentre Angelina Mango chiude a ben +165, essendo prima, con il premio Sala Stampa Lucio Dalla e il premio Bigazzi ma anche con un malus caduta (-20). Emma, invece, nella finale del festival ha ottenuto 35 Baudi, Il Tre altri 40, i Ricche e Poveri, invece, solo 15.

Geolier, per la finale di Sanremo 2024, al Fantasanremo festeggia solo per la seconda posizione (+75), mentre i The Kolors portano a casa 40 Baudi. Fermo a +25 Maninni, mentre i La Sad grazie al tatuaggio (+20) chiudo a 55. Benino anche Mr Rain con +65 Baudi, mentre Fred De Palma ne ha ottenuti 30. Un timido +25 per Sangiovanni, mentre Clara chiude a +45 Baudi. Bnkr44 realizzano un buonissimo +90, mentre Rose Villain, che ha chiuso la finale di Sanremo 2024 e, dunque, anche il Fantasanremo, rimane incerta, con un confermato +25 e un -20 (inciampata, ma non sulle scale) in attesa di conferma.

