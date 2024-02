Fantasanremo 2024, bonus seconda serata, i punti/ Loredana Bertè ne conquista 60, bene anche Il Volo

Seconda serata del Festival di Sanremo 2024 e seconda serata del Fantasanremo 2024: quali sono stati i bonus e i malus assegnati ieri ai cantanti? Andiamo a scoprirlo insieme grazie ad un ottimo riepilogo fornito dal quotidiano Repubblica attraverso il suo sito online. Partiamo da Ghali, che è stato il primo “presentatore” di ieri è che ha portato a casa 5 punti, mentre Fred De Palma, annunciato dallo stesso trapper, è riuscito a totalizzare ben 45 punti grazie a 10 come primo artista, 10 per l’outfit total black, più altri 10 per la dedica ai genitori. Infine 10 per i fiori al direttore d’orchestra e 5 per i i ringraziamenti.

Nek e Renga hanno invece ottenuto 5 punti per i ringraziamenti mentre i La Sad, avendo twerkato sul palco mostrando il volto di Amadeus sulle giacche, hanno ottenuto 10 punti. 10 punti anche a Mr Rain per il vestito tutto nero, e lo stesso vale per Alfa, che ha ottenuto anche 18 punti del Bonus Morandi, più altri 10 per aver donato i fiori all’orchestra per un totale quindi di 38 punti.

FANTASANREMO 2024, BONUS SECONDA SERATA: DA DIODATO A MAMHOOD

Dieci punti per Diodato per aver appoggiato le parole sulla guerra in Medioriente di Dargen d’Amico, mentre quest’ultimo si è portato a casa un bottino niente male, leggasi 15 punti per essere sceso in platea, 10 punti per il bacio ad una persona del pubblico, 5 per i ringraziamenti, 10 per le parole contro la guerra, e altri 5 per gli occhiali da sole. 50 punti per Il Volo, fra cui 10 punti per l’abbraccio ad Amadesu, mentre i BNKR44 hanno portato a casa un totale di 35 punti fra cui 20 per essere stati diretti dal maestro Enrico Melozzi.

Proseguiamo con i Santi Francesi che nella seconda serata del Fantasanremo 2024 si sono aggiudicati ieri 10 punti grazie all’outfit tutto nero. Emma se ne porta a casa invece 35 fra cui 10 per la dedica al papà e altri 10 per i gesti per la pace. Punteggio dubbio per Alessandra Amoroso che ha presentato Mahmood: si vede l’ombelico? Sarebbero 5 punti in più per l’outfit per un totale quindi di 15. Anche i vestiti di Mamhood fanno discutere visto che i suoi pantaloni potrebbero essere giudicati a zampa, quindi 15 punti per un totale di 30.

FANTASANREMO 2024, BONUS SECONDA SERATA: DA IL TRE A CLARA

Altri 10 punti per Il TRE, mentre BigMama ottiene 35 punti di bonus ma altri 20 di malus per essere inciampata sulle scale, totale 15 punti. 15 punti alla Mango per i pantaloni a zampa, mentre i The Kolors se ne portano a casa 35 fra cui 10 per la chitarra suonata da Stash e altri 10 per i ballerini. 15 punti anche alla Mannoia sempre per i pantaloni a zampa, mentre Geolier conquista 25 punti fra cui 5 per essersi esibito dopo la mezzanotte e 10 per aver cantato dalla scalinata, ma ne perde 5 perchè si è seduto sulle scale.

60 punti e record della serata per Loredana Bertè, fra cui 10 punti per l’outfit piumato, il cinque battuto a Giorgia, la spilla contro la violenza sulle donne e la parziale standing ovation dell’Ariston. 10 punti a Maninni, e altri 25 per Annalisa, mentre 20 punti per i Ricchi e Poveri. A chiudere la serata del Sanremo 2024 e quindi del Fantasaremo, Clara, che ha portato a casa 10 punti solo come bonus ultimo cantante, sfiorando però il bonus una di notte avendo iniziato a cantare alle ore 00 e 58 minuti.











