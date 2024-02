FantaSanremo 2024, lista quotazioni cantanti in gara/ Dove trovare la classifica

Tutto pronto per l’inizio della 74esima edizione Festival di Sanremo 2024. In partenza ufficiale anche il FantaSanremo 2024, appuntamento imperdibile per gli amanti della competizione che quest’anno ha registrato oltre due milioni di iscritti. La gara inizierà questa sera e le squadre potranno avanzare in classifica grazie ai punteggi in più assegnati con i vari bonus, che variano di serata in serata o a seconda dei premi vinti, ma anche perdere posizioni con i malus, in caso di particolari azioni compiute dagli artisti scelti. La sfida parallela a Sanremo ha un preciso regolamento che prevede l’acquisto dei cantanti da mettere in squadra con i Baudi, moneta virtuale coniata appositamente per omaggiare il famoso conduttore.

Quali sono i capitani delle squadre del FantaSanremo 2024 più scelti?

Ogni singolo artista ha una quotazione che varia in base alle aspettative di vincita e ai pronostici anticipati soprattutto sui social. Tra i più scelti dai partecipanti al gioco, anche per capitanare le squadre: Emma, Annalisa, Loredana Bertè, Santi Francesi e Angelina Mango. Mentre i più quotati restano Alessandra Amoroso, The Kolors, Geolier, Negramaro e Sangiovanni. Il FantaSanremo 2024 entrerà nel vivo già a partire dall’inizio del festival, e sono già moltissimi gli artisti in gara che hanno anticipato che non mancheranno sorprese legate ai bonus per possibili azioni “impreviste” o particolari outfit.

FantaSanremo 2024, dirette instagram e dove controllare la classifica fantallenatori

Le iscrizioni al FantaSanremo 2024 sono chiuse, adesso gli utenti che hanno composto le loro squadre dovranno tenere gli occhi puntati sulla competizione ed attendere le esibizioni per verificare quanti punti in più possono guadagnare in base ai bonus. Il gioco inoltre prevede l’assegnazione di un punteggio in più che varia dalla posizione in classifica che verrà decretata ad ogni fine serata e soprattutto quella finale che garantirà 100 punti per il primo cantante, 4 punti per il quattordicesimo e 30 per l’ultimo.

Il posizionamento delle squadre del FantaSanremo 2024 però potrebbe risultare molto diverso da quello della competizione ufficiale, proprio perchè verranno assegnati bonus e malus che potrebbero far slittare le posizioni in caso di imprevisti. Per controllare tutti i dati e i punti quindi, non resta che tenere d’occhio la classifica sul sito ufficiale, e seguire i social della competizione parallela, sui quali verranno pubblicate periodicamente le posizioni. Sono inoltre attese dirette da parte del team su Instagram, sia pre-festival alle 17 o alle 19 e 30 sia nelle pause pubblicitarie durante le quali si commenteranno le esibizioni di cantanti e conduttori.











