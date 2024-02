FantaSanremo 2024, pronostici e consigli/ I bookie puntano su Alessandra Amoroso, Annalisa e Angelina Mango

FantaSanremo 2024: quali sono i cantanti più quotati e pronostici

Manca pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo 2024, e non può mancare anche il FantaSanremo evento ormai collaterale alla kermesse canora. La competizione più divertente e diffusa negli ultimi anni sta per tornare è, dunque, utile conoscere quali sono i cantanti migliori da scegliere come capitani della propria squadra.

Pronostici Festival di Sanremo 2024, chi vincerà?/ I bookmakers puntano su Annalisa e Angelina Mango

Consigli utili? Come primo passo, vediamo quali sono i cantanti più quotati, ovvero gli artisti con il maggior numero di baudi (moneta fittizia utilizzata con cui si forma la propria squadra). Stando a quanto riporta Sky Tg24, in pole position ci sono Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Annalisa ed Emma con 23 baudi. Seguono Dargen D’Amico, The Kolors, Negramaro e Geolier con 22 baudi. Al terzo posto, , si piazzano Diodato, Mr. Rain, Mahmood e Sangiovanni.

SPILLO SANREMO 2024/ Amadeus, l'ingranaggio perfetto per far funzionare il pensiero unico in tv

FantaSanremo 2024: consigli per comporre la squadra

Oltre agli artisti più quotati, però, sono varie le componenti che fanno una buona squadra al FantaSanremo 2024. In primo luogo, occorre individuare gli artisti intenzionati a vincere. La prima cantante è sicuramente Emma, già vincitrice della competizione nel 2022 con la bellezza di 525 punti.

Come riporta SkyTg24, anche Mannini potrebbe sbaragliare la concorrenza. Inoltre, occorre dare uno sguardo agli artisti che hanno maggiore engagement social. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, la classifica è stata stilata da Derev che ha riportato quali sono i cantanti che hanno più influenza sul web: Al primo posto di questa classifica troviamo Alessandra Amoroso, seguono Fiorella Mannoia, Ghali, Annalisa e Angelina Mango. Questi sono sicuramente tutti gli elementi principali da tenere presente per la formazione delle squadre. Sembra che i nomi a ricorrere maggiormente siano quelli di Annalisa, Amoroso, Mango e Marrone.

FantaSanremo 2024, cos’è e come si gioca/ Le regole: dai bonus e malus ai Baudi quota (oggi 5 febbraio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA