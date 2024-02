Fantasanremo 2024, punti e bonus quarta serata, le quotazioni/ -30 a Geolier per i fischi dalla platea

Dopo la quarta serata del festival di Sanremo 2024, quella dei duetti e delle cover, è tempo di fare un bilancio su quali siano stati i bonus e i punti assegnati per il fantasanremo 2024. Partiamo da Renga e Nek che hanno preso 10 punti per il fatto di essersi esibiti per ultimi, poi c’è stata la standing ovation, quindi altri 20 punti. La dedica alla figlia di Renga vale altri 10 punti, poi una borsa rubata (bonus Pelù) quindi +20, per una performance decisamente importante. Fred De Palma ha portato a casa invece 10 punti per il look total black, poi il cantante che è sceso a cantare e a ballare in platea vale altri 15 punti, e il bonus di 10 punti per essersi esibito dopo l’una.

Il giovane Maninni ha invece ottenuto, fra gli altri, 15 punti per la performance dietro dello stesso, e la canzone come inno alla pace vale altri 10 punti. Anche BigMama si è portata a casa il Bonus Pel+ di 20 punti per essere tornata sul palco con una borsetta. Poi 10 punti per la dedica alle donne e il twerking che vale altri 10 punti. Male Il Tre, che ha perso 20 punti per problemi tecnici durante l’esibizione. Si intravede inoltre un capezzolo, quindi +10, e anche l’ombelico fornisce 5 punti, oltre ad un bonus di altri 5 punti per la commozione finale. Anche i La Sad hanno ottenuto 10 punti di bonus per aver mostrato il capezzolo, ma c’è soprattutto il Bonus Achille, 10 punti per essersi sdraiati a terra come i Doors. Diodato ha invece perso 5 punti per essersi seduto sulle scale, ma ottiene 15 punti grazie al bonus Performance iniziale di Filippo Timi, +15 punti.

FANTASANREMO 2024, PUNTI E BONUS QUARTA SERATA, E QUOTAZIONI: MALINO CLARA

Il Volo ha ottenuto invece 20 punti per il Bonus giornaliero, mentre Emma, fra gli altri, si porta a casa 10 punti per le piume indossate, e il gesto per la malattia rare le permette di ottenere altri 20 punti. Bene i Negramaro che hanno ottenuto 45 punti, fra cui 10 grazie alla standing ovation parziale, mentre Mr. Rain ha ottenuto, fra gli altri, 5 punti per il cappello, con Mahmood che invece ha ottenuto fra gli altri 10 punti per la dedica alla mamma e alla Sardegna. Bonus Dargen d’Amico allo stesso Dargen per aver indossato gli occhiali (+5), e anche 10 punti per il messaggio di pace finale contro la guerra. Bonus Dargen anche per i BoomDaBash, 5 punti ad Alessandra Amoroso (si è esibita assieme a loro), più altri 10 punti, fra gli altri, per i fiori al direttore d’orchestra.

40 punti ad Angelina Mango per il bonus performer, la commozione e la standing ovation, mentre Geolier totalizzata 35 punti grazie al total black, gli occhiali da sole e la discesa in platea. Brutto malus per Loredana Bertè che perde dieci punti per un problema tecnico, ma si porta a casa poi altri 30 punti fra cui 10 per l’esibizione più lunga della serata. Malino Clara, che porta a casa solo 20 punti, fra cui 15 per il bonus performer e 5 per i ringraziamenti mentre, per la quarta serata del Fantasanremo 2024, Ghali porta a casa ben 50 punti, macchiati da un bonus di -5 per essersi seduto sulle scale. 20 punti per i Ricchi e Poveri per le piume, più altri 15 per la discesa in platea, mentre i Santi Francesi ne ottengono 30 fra look total black e standing ovation. 35 sono i punti invece ottenuti da Fiorella Mannoia grazie a look e standing ovation, mentre Irama ne fa 25, compresi i 5 di ringraziamento di Cocciante. Malino i BNKR44 con soli 10 punti, mentre Alfa ne ottiene 25 fra commozione e standing ovation.

FANTASANREMO 2024, PUNTI E BONUS QUARTA SERATA, E QUOTAZIONI: 23 BAUDI PER IL SOLITO POKER

Piccolo Malus per i The Kolors, -10 punti per un totale di 35 per essersi dimenticati le parole, mentre Gazelle sconta 5 punti per non essersi presentato dalle scalinate. Doppio malus anche per Rose Villain, -10 punti per non scendere le scale ed essersi presentata seduta sulle scale, ma ottiene 5 punti di bonus per essere scalza. In totale i punti conquistati saranno 35. Sono 45 punti i punti conquistati invece da Annalisa nella quarta serata del Fantasanremo 2024, infine Sangiovanni si è portato a casa ben 50 punti fra cui anche i 10 punti per essersi esibito per prima.

Da segnalare i 20 punti presi ai 5 classificati nei primi 5 posti, ma Geolier registra un malus di -30 per i fischi chiaramente udibili. Per quanto riguarda infine le quotazioni, vi ricordiamo che i Baudi non cambiano in vista della finale di Sanremo 2024 di questa sera, con in vetta sempre il poker composto da Angelina Mango, Annalisa, Alessandro Amoroso ed Emma Marrone, con le prime due fra le principali candidate per la vittoria finale, alla luce delle ottime performance delle precedenti serate. Le 4 valgono 23 Baudi. A 22 invece un altro favorito come Geolier, in compagnia di Dargen D’Amico, i The Kolors e i Negramaro. A chiudere il gruppo, invece, BNKR44, Clara e I Santi Francesi a quota 16.











