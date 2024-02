Fantasanremo 2024, quotazioni/ Da Angelina Mango con 23 Baudi ai 16 dei BNKR44

Siamo giunti alla quarta e penultima serata del Festival di Sanremo 2024 di conseguenza non possiamo non dare uno sguardo alle quotazioni dei cantanti in gara per le ultime due partite del Fantasanremo 2024. Ricordiamo che il Fantasanremo è un gioco molto simile al fantacalcio in cui a partecipare sono i cantanti in gara nella kermesse musicale: in base a determinate azioni ottengono dei punti bonus ma anche dei malus.

Ogni artista viene valutato in Baudi, una moneta virtuale in onore del grande Pippo Baudo, storico conduttore di casa Rai e per anni sul palco dell’Ariston. Partiamo quindi dagli artisti che hanno meno Baudi, leggasi la coppia composta dal due BNKR44 di Governo Punk e la bella Clara con la sua diamanti grezzi, entrambi a quota 16, insieme a I Santi Francesci. A 17, invece troviamo Big Mama con la sua La rabbia non ti basta, poi il Tre, e il giovane Maninni con Spettacolare. Saliamo di quota e arriviamo a 18 punti, con Fred De Palma e Loredana Bertè, quest’ultima una delle artiste che ha registrato le migliori performance nelle precedenti serate del Fantasanremo 2024.

FANTASANREMO 2024, QUOTAZIONI: IN VETTA SEMPRE LORO

Anche i Ricchi e Poveri sono valutati 18 Baudi, mentre si sale a 19 per Gazelle, Irama e i La Sad con la loro Autodistruttivo, insieme a Rose Villain e a Click Boom. Le quotazioni del Fantasanremo 2024 proseguono con i cantanti in gara che valgono almeno 20 Baudi, a cominciare da Alfa, Fiorella Mannoia, Renga e Nek, e Ghali, oltre a Il Volo, mentre a 21 troviamo un poker composto da Diodato, Mahmood, Mr Rain e Sangiovanni con la sua Finiscimi.

Spazio a Dargen d’Amico con Onda Alta a quota 22, e a I The Kolors con Un ragazzo e una ragazza a quota 22, in bella compagnia dei Negramaro e del trapper partenopeo Geolier. Infine il solito gruppo di quattro ragazze a quota 23 Baudi, il top delle quotazioni, leggasi Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Annalisa e infine Emma Marrone.

