Fantasanremo 2024, quotazioni/ Dargen D’Amico e Big Mama super favoriti ma occhio ad Emma

Fantasanremo 2024: i favoriti per la terza serata del Festival di Sanremo 2024

Non solo la data ufficiale per i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 ma anche il Fantasanremo ovvero il gioco dedicato agli appassionati del Festival e che, nato nel 2024, in quattro edizioni, sta appassionando sempre più persone. Molto simile al fantacalcio, il Fantasanremo permette agli appassionati del Festival di giocare formando delle squadre formate da cinque cantanti. Ogni sera, i cantanti in gara regalano ai fan bonus e malus in base a ciò che accade sul palco.

ALLEVI A SANREMO 2024/ Il senso religioso sul palco dell’Ariston

Esattamente come accaduto durante la seconda serata del Festival, anche questa sera, saranno sotto la lente d’ingrandimento del Fantasanremo non solo i cantanti in gara che si esibiranno, ma anche i colleghi che si trasformeranno in conduttori per una sera. In attesa di vedere cosa accadrà esattamente sul palco del Teatro Ariston, quali sono i cantante favoriti per scalare la classifica del Fantasanremo?

Top 5 Classifica Sanremo 2024, Terza serata/ Pronostici: Alessandra Amoroso sul podio

Fantasanremo 2024: Dargen D’Amico e Big Mama restano favoriti

Dargen D’Amico e Big Mama, durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2024, hanno collezionato tantissimi punti, Dopo due serate, Dargen D’Amico è l’idolo del pubblico per aver portato a casa +15 per essere sceso in platea, +10 per aver dato un bacio a una persona del pubblico, +5 per gli occhiali, +5 per i ringraziamenti e +10 per le dichiarazioni contro la guerra. Grande protagonista anche Big Mama per il twerk (10 punti), ringraziamento (+5), dichiarazioni contro le discriminazioni (+10), i fiori al direttore d’orchestra (+5) e altri 18 per la scopa sul palco, Big Mama, tuttavia, ha anche perso 20 punti per essere inciampata sulle scale.

Pronostico vincitore Sanremo 2024/ Annalisa la più quotata, bene anche Loredana Bertè

Questa sera, Dargen D’Amico e Big Mama saranno i conduttori: Dargen D’Amico presenterà Alessandra Amoroso mentre Big Mama presenterà i Ricchi e Poveri. Gli appassionati del Fantasanremo puntano tutto su Dargen D0Amico e Big Mama ma attenzione anche ad Emma, informatissima su cosa fare per regalare fan a chi l’ha scelta come componente della propria squadra.











© RIPRODUZIONE RISERVATA