Fantasanremo 2024, quotazioni/ In vetta il poker Mango, Emma, Amoroso e Annalisa

Con l’arrivo del Festival di Sanremo 2024, inizia ufficialmente anche il Fantasanremo, il gioco che è nato nel 2020 e che nel corso degli ultimi 4 anni ha coinvolto sempre più appassionati. Prima di scoprire le quotazioni dei 30 cantanti in gara per la kermesse di quest’anno, spieghiamo brevemente, per chi non lo sapesse, in cosa consiste il Fantasanremo. Si tratta di un concorso che di fatto ripete le stesse modalità ludiche del fantacalcio, e che permette ad un “fantallenatore” di creare la propria squadra, in questo caso non di calciatori ma di cantanti. Gli stessi otterranno dei bonus o dei malus a seconda di quanto avverrà sul palco. Il tutto è nato da un gruppo di amici originari di Porto Sant’Elpidio come precisa TPI, e nel corso degli anni, soprattutto da un paio d’anni a questa parte, è divenuto un vero e proprio fenomeno culturale in simbiosi con Sanremo 2024.

Ogni partecipante può comporre la propria squadra scegliendo 5 dei 30 artisti in gara avendo a disposizione delle monete virtuali. Quest’ultime si chiamano Baudi, in onore del grandissimo presentatore di casa Rai, per anni voce narrante del Festival. In totale abbiamo a disposizione 100 Baudi che dovranno essere distribuiti in maniera intelligente. A questo punto siamo pronti a scoprire le quotazioni del Fantasanremo 2024, a cominciare dai quattro artisti più quotati, leggasi Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Angelina Mango e Annalisa, quattro top player che valgono 23 baudi.

:FANTASANREMO 2024, QUOTAZIONI: BENE I THE KOLORS E I NEGRAMARO

Subito dietro, a quota 22, spazio al poker composto dai The Kolers, quindi il napoletano Geolier, Dargen D’Amico e i Negramaro. A quota 21, invece, il talentuoso Sangiovanni, poi Mr. Rain, Diodato (quest’ultimo molto apprezzato dopo la puntata di ieri), e Mr. Rain. 20 baudi per il duo Renga e Nek, poi Ghali, altro particolarmente piaciuto ieri, poi Il Volo, Alfa e Fiorella Mannoia, applauditissima all’Ariston.

Il gruppo punk de La Sad viene quotato 19 baudi, così come Rose Villain, Gazzelle e Irama, davanti al gruppo dei 18 baudi composto da Fred De Palma, Ricchi e Poveri, Loredana Bertè (date fra le papabili vincitrici). BigMama, Maninni e Il Tre si fermano a 17, mentre a chiudere la graduatoria troviamo Santi Francesi, Clara e BNKR44 a quota 16 baudi.

