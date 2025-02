BONUS SPECIALI (E MALUS) FANTASANREMO 2025

Una gara nella gara il FantaSanremo 2025, che per la finale di oggi ha pensato a bonus speciali e malus nuovi, validi cioè solo nella quinta serata del Festival di Sanremo, quella finale. Nelle scorse era emersa la notizia che non ci sarebbero stati punti per la top 5, perché si è deciso di cambiare. Ad ogni cantante in gara verranno assegnati punti in base alla posizione ottenuta nella classifica definitiva.

Si possono ottenere fino a 100 punti, quelli che ad esempio ottiene il vincitore di questa edizione della kermesse canora, ma si rischia anche di incappare in un malus, perché chi, ad esempio, ha il 28esimo classificato, vedrà un -24. Chi ha il cantante che si piazza all’ultimo posto in classifica, invece, può contare sul Bonus Biochetasi Integratori “Ti aiuta a digerire anche le sconfitte”, pensato per regalare 30 punti come sorta di premio consolazione.

Ci sono poi bonus legati ai premi assegnati, quelli paralleli: vanno 30 punti a coloro che vincono i premi della critica Mia Martini, della sala stampa Lucio Dalla, Sergio Bardotti per il miglior testo e Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale.

QUALI SONO I PUNTI BONUS PER LA FINALE DI SANREMO 2025

Per quanto riguarda gli altri bonus speciali FantaSanremo 2025 solo per la serata finale, sono stati resi noti solo un’ora prima dell’inizio della gara, quando ormai non era più possibile modificare le proprie formazioni per eventualmente fare delle sostituzioni tra titolari e panchinari, perché evidentemente sarebbe stato poi automatico per i fantallenatori sanremesi provare a correre ai ripari. D’altra parte, è difficile per alcuni bonus e malus fare delle previsioni, visto che ci possono essere colpi di scena e imprevisti anche per gli stessi cantanti.

Comunque, sono previsti 5 punti di bonus per i cantanti che indossano papillon, cravatta, occhiali da sole e cappello, ma anche per chi canta sulle scale. Invece, si ottengono 10 punti se il proprio cantante in squadra indossa guanti (anche solo uno), si esibisce con una mano in tasca, regala un tocco di colore con un accessorio blu o tutto l’outfit, ma anche mostrandolo il capezzolo. Infine, si possono ottenere 20 punti al FantaSanremo 2025 nel caso in cui fa il segno delle dita a V, il gesto di vittoria.