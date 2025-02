FantaSanremo 2025

Si è conclusa anche quest’anno la nuova edizione di Sanremo e con questa finisce anche il tanto amato FantaSanremo 2025 che ha riscosso un grande successo anche quest’anno. Il gioco consente ai telespettatori appassionati di seguire la kermesse in un altro modo, giocando con i concorrenti in gara. Poco fa FantaSanremo 2025 ha pubblicato la classifica definitiva dopo i cinque giorni del festival. Con il fantasy game si riconferma vincitore Olly con ben 475 punti.

Chi ha vinto il FantaSanremo 2025? Ben 29 artisti si sono esibiti sul palco dell’Ariston per cinque serate. La classifica definitiva del gioco viene decisa in base ai malus e ai bonus conquistati dagli artisti durante la gara. Come possiamo vedere di seguito, se la contendono Lucio Corsi e Olly, mentre all’ultimo posto troviamo Francesca Michielin con soli 109 punti e Rose Villain con 128 punti. Per Marcella Bella è andata meglio di quanto si pensasse, dato che la cantante è finita a pari-merito con Shablo con ben 345 punti sotto Brunori Sas e Sarah Toscano.

FantaSanremo 2025, classifica definitiva: Olly è piaciuto a tutti!

Sul podio del FantaSanremo 2025 viene riconfermato Olly, vincitore di questa edizione di Sanremo. Tanti sono stati i bonus speciali offerti dal gioco come una cravatta e un papillon. Punti in più anche per chi ha indossato guanti, cappelli e occhiali da sole, mentre chi ha scelto di cantare sulla scala ha vinto 5 punti in più. Non solo, 20 punti a chi ha voluto gioire con il gesto della vittoria mentre 10 punti sono andati a chi si è vestito di blu e ai concorrenti che hanno cantato con la mano in tasca. Di seguito la classifica FantaSanremo 2025:

Olly: 475 punti

Lucio Corsi: 440 punti

Sarah Toscano: 437 punti

Brunori Sas: 375 punti

Marcella Bella / Shablo: 345 punti

The Kolors: 303 punti

Coma Cose: 298 punti

Francesco Gabbani: 289 punti

Giorgia: 280 pt

Achille Lauro: 257 pt.

Simone Cristicchi: 250 punti

Willie Peyote: 249 pt

Serena Brancale: 228 pt.

Modà: 227 pt.

Rocco Hunt: 226 pt.

Gaia: 212 punti

Noemi: 210 punti

Tony Effe: 210 punti

Bresh: 205 punti

Fedez: 195 punti

Irama: 171 punti

Elodie: 152 punti

Clara: 149 punti

Rkomi: 146 punti

Joan Thiele: 136 punti

Massimo Ranieri: 130 punti

Rose Villain: 128 punti

Francesca Michielin: 109 punti