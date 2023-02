FantaSanremo 203: la lingua dei segni come nuovo bonus/ Quanto vale il saluto in LIS

FantaSanremo 2023: Il saluto in lingua dei segni introdotto come possibile bonus

Le prime due serate del Festival di Sanremo 2023 hanno già tracciato una piccola parte di percorso non solo per la kermesse canora ma anche per chi si sta divertendo alle prese con il FantaSanremo 2023. Il fantasy game ispirato al calcio, lanciato nella scorsa edizione, sembra aver unito ancora una volta migliaia di gruppi di amici, come dimostrato dall’incredibile numero di leghe presenti sul sito ufficiale. Nel corso dell’ultima conferenza stampa, è stato inoltre annunciato un nuovo bonus: la lingua LIS.

I fan del FantaSanremo 2023 potranno presto contare su una nuovo bonus: come affermato nel corso dell’ultima conferenza stampa anche la lingua dei segni sta per approdare nel fantasy game. Nello specifico, gli artisti che sceglieranno di salutare pubblico e orchestra in lingua LIS garantiranno ai giocatori un bonus che potrebbe variare a seconda della circostanza. La notizia ha subito incuriosito i fan del FantaSanremo; è già partito il toto artista che farà per primo il saluto in lingua dei segni.

Saluto in lingua LIS per il FantaSanremo 2023: ancora incerto il valore del bonus

L’introduzione del saluto in lingua LIS come bonus del FantaSanremo 2023 potrebbe cambiare le carte in tavola del fantasy game, a seconda di chi e come deciderà di utilizzarlo. Purtroppo però, a dispetto dell’introduzione ufficiale dichiarata nel corso della conferenza stampa, non è stato ancora chiarito a quanto ammonterà il bonus. Tra le ipotesi, si parla di un’oscillazione tra +15 e +25. Qualcosa in più rispetto ai saluti classici vista la maggiore difficoltà del gesto.

L’utilizzo della lingua dei segni potrebbe dunque arricchire il FantaSanremo 2023 con possibili ripercussioni anche sulle classifiche generali delle numerose leghe attive. In attesa di conoscere maggiori dettagli sull’ammontare del punteggio, si consiglia di monitorare costantemente il regolamento del fantasy game così da iniziare a poter fare due conti rispetto a quanto potrebbe incidere la scelta dell’artista. Non è da escludere che con la terza serata del Festival di Sanremo, in onda questa sera su Rai1, diversi artisti decideranno di optare proprio per il saluto in lingua LIS. A prescindere dalle dinamiche di gioco, il gesto di chi gestisce il FantaSanremo 2023 è stato comunque apprezzato in chiave solidarietà nei confronti degli spettatori non udenti.

