FantaSanremo perché è stato chiuso dopo Sanremo 2024?/ Organizzatori fanno chiarezza: c’entra Amadeus

Fantasanremo chiuso dopo Sanremo 2024? Gli organizzatori fanno chiarezza: c’entra Amadeus

In queste ore è iniziata a circolare un’indiscrezione sul FantaSanremo, verrà chiuso per sempre? Ad alimentare le voci è stato il post degli organizzatori subito dopo l’annuncio della classifica finale con i cantanti vincitori ed i relativi punteggi. In sostanza il post recitava: “FantaSanremo 2024 finisce qui. Si chiude un ciclo durato 5 anni che ha stravolto le nostre e forse anche le vostre vite. Trovate tutti i punteggi e le classifiche aggiornate sul sito e sull’app.”

Fantasanremo 2024, bonus e malus della finale/ Classifica: incetta di punti per Bertè e Mango

La frase il ‘FantaSanremo finisce qui’ aveva iniziato a far serpeggiare la delusione e l’amarezza nei fan del gioco della competizione parallela al kermesse canora, ritendo che appunto si fosse chiusa per sempre. È davvero così? Per sapere con certezza il futuro del FantaSanremo Fanpage ha raggiunto gli organizzatori che hanno chiarito il senso del loro post e quale sarà il destino del gioco: “Con il ciclo di Amadeus, si chiude anche un ciclo per il FantaSanremo. Siamo nati insieme.” Amadeus, infatti, ha permesso ai Big in gara di rompere la liturgia del Festival lasciandoli liberi di compiere tutti i gesti (abbracciarlo, donare fiori all’orchestra, portare oggetti sul palco ecc…) necessari per acquistare punti. E dunque è necessario che anche il prossimo conduttore abbia la stessa flessibilità.

LE PAGELLE/ Sanremo 2024, prima serata: Loredana Bertè travolgente, Nek e Renga, ma che fate!?

“FantaSanremo? Vedremo quali sorprese ci saranno”: parlano gli organizzatori dopo il post frainteso

Ed in attesa di sapere cosa succederà l’anno prossimo: ci sarà o meno il FantaSanremo? Gli organizzatori del gioco, raggiunti da Fanpage, hanno rivelato di avere un appuntamento più recente Eurovisione Song Contest 2024, che si svolgerà da martedì 7 maggio a sabato 11 maggio 2024: “Intanto, l’appuntamento è per il FantaEurovision a maggio e poi per il prossimo FantaSanremo vedremo quali sorprese ci saranno.”

Il FantaSanremo è una sfida che appassiona un numero sempre più crescente di persone. È diventato davvero il più amato dagli italiani: 2,6 milioni di persone hanno partecipato, creando squadre e leghe. Ma soprattutto, hanno partecipato attivamente tutti i cantanti in gara, seguendo con attenzione il regolamento per poter donare qualche punto in più ai fan che li hanno scelti nel loro team.

FantaSanremo 2024, lista quotazioni cantanti in gara/ Dove trovare la classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA