Fantasma in guerra è un film di Agustín Díaz Yanes che vuole affrontare una delle modalità con cui la Guardia Civil ha cercato di sconfiggere il terrorismo dell’Eta dall’interno. Il film non approfondisce né si sofferma sulle ragioni e sui metodi dell’Eta, il regista ha un altro obiettivo, quello di raccontare che tipo di vita facevano gli agenti che si infiltravano tra le fila dell’Eta per vanificarne le azioni terroristiche. Lo fa raccontando la storia di Amaia, giovane agente della Guardia Civil interpretata da Susana Abaitua, che viene guidata da un superiore, interpretato da Andrés Gertrúdix.

Il film percorre 12 anni di cammino di Amaia per infiltrarsi nell’Eta fino a ottenere la fiducia di Begoña, interpretata da Iraia Elias, che rappresenta il volto idealista dell’Eta, ma che si lascia coinvolgere in una relazione affettiva che le fa perdere la visione della realtà, tanto che lei, membro così rappresentativo dell’Eta, ne diventa il punto di fragilità.

Il film è ispirato all’Operazione Santuario del 2005 che ha portato a smantellare diversi rifugi dell’Eta in Francia e si avvale di riferimenti reali per documentare la lotta portata avanti dalla Guardia Civil per sconfiggere questo gruppo terroristico che, e nel film questo è ben documentato, trova la reazione indignata del popolo spagnolo che grida la sua rabbia per i diversi attentati dell’Eta.

Amaia è una giovane donna che sacrifica la sua vita per combattere il terrorismo, il regista fa capire spesso come la sua vita avrebbe potuto essere diversa, ma il problema non è questo perché Amaia ha fatto questa scelta e quindi non ha che da andare a fondo nella direzione presa e sempre più sola. Lei combatte per una causa giusta ma questo modo di combattere la porta a perdere tutto, gli affetti, le amicizie, i luoghi di vita, per diventare una personalità dalla doppia faccia, quella della ragazza che deve fare la terrorista e quella della ragazza che non sa più chi è, che essendo diventata un’altra ha però perso il contatto con se stessa.

È la poesia il punto di salvezza di Amaia, la poesia di Yeats e ancor più precisamente quella intitolata “Un aviatore irlandese prevede la sua morte”.

Io so che andrò incontro al mio destino

lassù, tra qualche parte tra le nuvole,

io non odio quelli che combatto,

non amo quelli che difendo.

La mia patria è Kiltartan Cross,

i miei compatrioti la sua povera gente.

La mia fine improbabile non farà loro alcun danno,

né li renderà più felici di prima.

Nessuna legge o dovere mi spinsero a combattere,

o uomo pubblico o folla plaudente.

Un solitario impulso di gioia

mi spinse a questo tumulto tra le nuvole:

ho soppesato, valutato tutto,

gli anni futuri solo fiato disperso,

fiato disperso gli anni alle spalle

in equilibrio con questa vita, questa morte.

(Traduzione di Roberto Mussapi).

In questo sta il fascino di questa ragazza che si è sacrificata per un bene, il suo aver vissuto per anni tra la vita e la morte, cosciente di aver perso tutto, qualcosa non lo ha perso, l’amore alla vita quando percepisce di essere in trappola!

