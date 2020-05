FAQ Fase 2 coronavirus, governo le aggiorna/ Cosa si può fare: novità su spostamenti

Pubblicità

Il governo mette mano alle Faq sulla Fase 2 con importanti aggiornamenti. Tante le istanze che sono emerse dopo il DPCM del 26 aprile hanno convinto Palazzo Chigi a intervenire per andare incontro alle migliaia di persone che hanno sollevato questioni rilevanti per questa fase dell’emergenza coronavirus. Visto che limitare al massimo l’uso dei mezzi pubblici è una delle esigenze più importanti, è stato dato il via libera ad un allentamento: è possibile accompagnare un familiare sul luogo di lavoro con un mezzo privato. Del resto, si tratta di un percorso protetto dal contagio rispetto appunto ai mezzi pubblici. Visto che non tutti i lavoratori dispongono di un mezzo privato da usare singolarmente e non tutti guidano, Palazzo Chigi ha deciso di far scattare il semaforo verde.

Nelle Faq aggiornate si legge quanto segue. «Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato, ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti, è consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l’utilizzo dei mezzi privati. Nel rispetto di tali condizioni anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato».

FAQ FASE 2 AGGIORNATE: ATTIVITÀ FISICA E AGENZIE IMMOBILIARI

Va ricordato che in auto possono viaggiare più persone solo alla distanza minima di un metro, e con mascherina, a meno che non siano conviventi. In tal caso non ci sono limitazioni. Le Faq aggiornate precisano che si può andare in due anche in moto, ma solo se si abita insieme. Ma le novità non finiscono qui. Ce ne sono anche altre che riguardano le attività motorie individuali. I parchi possono essere frequentati anche da chi non è runner o fa passeggiate, ma è ancora proibito stendersi su un prato o al mare per prendere il sole. Invece è possibile «fare attività quali yoga, pilates, ginnastica posturale se svolta individualmente in forma libera sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri nonchè del divieto di assembramento in occasione della preparazione, dell’esecuzione e della conclusione di tali attività oltre che per l’accesso e l’uscita dai luoghi di svolgimento delle attività sportive».

Via libera anche alla pesca sportiva, mentre può accedere alle spiagge non solo per chi va a nuotare in mare, ma anche per chi fa «surf short board, surf longboard, sup wave, sup race, wakeboard e sci nautico svolte individualmente». Ancora chiusi i centri cinofili e ippici, ma chi ha un cavallo può passeggiare all’esterno della struttura mantenendo una distanza di due metri. Visto che ripartono le agenzie immobiliare, si può tornare a cercare casa. I sopralluoghi sono permessi solo per quelle disabitate, mentre ci si può recare senza problemi in agenzia.



