Far West, la pellicola western del 1964 in onda su Rete 4

Domenica 20 aprile 2025 andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, la pellicola di genere western intitolata Far West. Si tratta di un progetto cinematografico distribuito dalla WB nel 1964 e diretto da Raoul Walsh, uno dei film maker più apprezzati a partire dai primi anni nel ‘900, qui nel suo ultimo film per il grande schermo.

Superman Returns/ Il ritorno al cinema dopo un lungo silenzio: in onda oggi 20 aprile alle 14.55 Italia 1

La colonna sonora è stata curata da Max Steiner che già in passato aveva lavorato in produzioni ben più note. Nel cast, nei panni dei tenente Hazard troviamo l’affascinante attore Troy Donahue, che aveva raggiunto la fama a livello internazionale qualche anno prima con la pellicola “Scandalo al sole” (1959) con Sandra Dee. In Far West l’attore è invece affiancato da un’altra bellissima attrice, Suzanne Pleshette, che l’anno precedente era salita alla ribalta con il film cult “Gli uccelli” (1963) di Alfred Hitchcock. Un cast di tutta eccellenza, dunque, per Far West, film che ha ottenuto un ottimo successo.

Un viaggio indimenticabile, Rete 4/ Il film con protagonista l'attore Nick Nolte, oggi 20 aprile 2025

Far West, trama del film in onda oggi su Rete 4

Far West è ambientato a Fort Delevery, nel profondo e selvaggio West, dove il coraggioso e valoroso tenente Hazard è stato incaricato di proteggere la zona dai violenti attacchi degli indiani, guidati dal loro capo Falco Nero. La missione, però, è molto più difficile del previsto poiché i pellerossa sono particolarmente agguerriti e lottano con le unghie e con i denti per riprendere possesso della loro terra. Il protagonista, però, non è disposto ad indietreggiare, desideroso di dimostrare ai propri superiori il suo valore sul campo, ma la situazione diventa ancora più complicata quando arrivano nuove forze armate, al comando di uno spietato generale intenzionato ad eliminare gli indiani.

IL MIO GIARDINO PERSIANO/ Un film da gustare a Pasqua in cui l'amore vince l'oppressione

L’attacco portato a termine dal generale, però, non porta ad alcuna vittoria, bensì provoca centinaia di morti su entrambi i fronti, per questo motivo i superiori decidono di tentare un’ultima volta la strada diplomatica. Dopo il sangue versato, però, riuscire a trovare un punto d’incontro è davvero difficile e questo compito viene affidato proprio ad Hazard, l’unico che ha una possibilità di dialogo con Falco Nero. Il tenente si dirige, quindi, verso l’accampamento indiano accompagnato da un pellerossa che dovrebbe aiutarlo a comunicare con il loro capo. Il protagonista riesce nella sua missione e, oltre ad essere apprezzato dai nativi americani, riceve anche importanti riconoscimenti dai suoi superiori.