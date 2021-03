Far West/ Su Rete 4 il film con Troy Donahue (oggi, 2 marzo 2021)

Far West va in onda su Rete 4 per il primo pomeriggio oggi, martedì 2 marzo, a partire dalle ore 16:25. Si tratta di una pellicola prodotta è girata negli Stati Uniti d’America del 1964 la cui distribuzione è stata gestita dalla WB. La regia del film è stata affidata a Raoul Walsh, il soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto da Paul Horgan, la sceneggiatura è stata rivista e adattata per la versione cinematografica da John Twist. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Max Steiner, il montaggio è stato eseguito da David Wages mentre ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a William H. Clothier. Nel cast del film sono presenti tra gli altri Troy Donahue, Suzanne Pleshette, Mary Patton, James Gregory, Claude Akins, Eleanor Audley e Diane McBain.

Far West, trama del film

In Far West ci troviamo nel vecchio e selvaggio West dove sta per andare avanti l’eterno conflitto tra l’usurpatore e conquistatore uomo bianco e le tribù indiane che da sempre vivevano in questi territori. Una convivenza diventata sempre più difficile, anche perché l’uomo bianco decide di sfruttare tutte le risorse presenti sul territorio, in particolar modo le distese praterie per allevare capi di bestiame e trarne dei profitti. In un forte vive e gestisce la situazione un tenente dell’esercito degli Stati d’America di nome Hazard il quale ad un certo punto entra in contrasto con il generale Quait.

Infatti, quest’ultimo vuole stravolgere il già delicato equilibrio che si è creato tra le tribù di indiani che abitano in quei territori, gli uomini bianchi e i vari coloni che portano avanti i propri affari.

Nello specifico il generale vuole dare un taglio netto alla situazione, in particolare vuole preparare i propri uomini per portare avanti un drammatico attacco a sorpresa alle tribù di Falco Nero, il capo indiano con il quale recentemente era stato stretto un accordo di pace. Il tenente volendo mantenere la situazione in pace e volendo evitare una sanguinosa guerra con gli indiani, cerca in tutti i modi di contrastare il generale per trovare un giusto compromesso. La cosa non sarà semplicissima anche perché all’interno del forte ci sono tanti personaggi che non vedono di buon occhio gli indiani e che vogliono ucciderli o peggio ancora rinchiuderli all’interno di una riserva per tenerli sotto controllo.

