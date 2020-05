Farage accusa la Marina francese/ “Scorta i migranti nella Manica e poi li abbandona”

Pubblicità

Sono decisamente gravi le accuse di Nigel Farage nei confronti del governo francese. Secondo il politico britannico, noto in particolare per la sua accesa battaglia pro-Brexit, l’Eliseo scorterebbe i gommoni dei migranti nella Manica, lasciandoli nelle acque britanniche e poi tornando indietro, abbandonandoli. A testimonianza di ciò, un video che Farage ha pubblicato sulla propria pagina Twitter (che potete trovare qui sotto), in cui lo stesso denuncia: “Ho appena assistito alla Marina francese che scortava migranti illegali nelle acque britanniche, nonostante i soldi che stiamo pagando. Hanno anche cercato di impedirci di filmare il passaggio di consegne, come si può vedere nel video. Questo è uno scandalo, uno scandalo. È ora che il governo si fermi”. Nel filmato in questione il politico britannico ha deciso di osservare di persona quanto stesse accadendo, salpando su una barca da pesca a noleggio.



Nell’ultimo mese sono giunti ben 531 migranti sulle coste britanniche, ma secondo il numero uno del partito pro-Brexit, il governo starebbe nascondendo il numero di persone realmente sbarcate, invitando poi Priti Patel, ministra dell’interno, a dire la verità sulle cifre. Farage è riuscito a salvare una ventina di migranti nella giornata di ieri, avvistandoli su due minuscoli gommoni e avvisando la Guardia Costiera. Nel video pubblicato si sente l’ex deputato al Parlamento europeo affermare di aver individuato una nave francese in scorta ai migranti fino al Regno Unito, per poi invertire il senso di marcia: «È scandaloso – ribadisce – dopo tutto il denaro che abbiamo inviato in Francia per far fronte a questo problema che la Marina francese scorti ora i migranti illegali nelle acque del Regno Unito». Probabile che il governo della regina chieda ora spiegazioni a quello francese, ma è probabilmente l’intera Unione Europea che ora si attende risposte se l’andazzo transalpino venisse confermato.

I just witnessed the French Navy escorting illegal migrants into British waters, despite the money we are paying them.

They even tried to prevent us from filming the handover, as you can see in the video.

This is an outrage and a scandal. Time for the government to get a grip. pic.twitter.com/hT8ctbZag5

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) May 20, 2020