Faraone vs Daniela Preziosi/ “Ho applaudito Salvini, mi manda in galera per questo?”

Scontro rovente a Omnibus tra Davide Faraone e Daniela Preziosi. Il volto di Italia Viva non ha apprezzato le considerazioni della giornalista sul suo partito: «Daniela Preziosi è abbastanza faziosa, ha un obiettivo fisso: Matteo Renzi e Italia Viva. Noi siamo assuefatti ai colpi della Preziosi». Il renziano ha precisato: «Noi da quando c’è il ddl Zan al Senato abbiamo sempre votato a favore, con voti decisivi. Negli ultimi due passaggi, di martedì e di ieri, siamo stati decisivi, mentre lei dice che vogliamo affossare il provvedimento con il voto segreto».

Sulle prossime mosse di Iv, Faraone ha aggiunto: «Noi faremo una valutazione rispetto anche al lavoro che faranno i gruppi fino a martedì. Io spero che i gruppi ragionino per mettere il ddl Zan in sicurezza, firmando un patto tra leader». Il dossier emendamenti ha portato a un nuovo scontro, con l’accusa del renziano: «Lei continua a fare disinformazione, lei è una cronista e deve essere corretta. La presentazione di emendamenti è una posizione politica, se una cronista dice che ho presentato emendamenti quando invece non ne abbiamo presentati, sta dicendo una cosa che devo correggere».

FARAONE IN TACKLE SU DANIELA PREZIOSI

«Voi e la Lega avete presentato proposte di emendamenti, lei disinformatia lo va a dire a qualcun altro», la replica di Daniela Preziosi. Davide Faraone ha quindi ribadito l’importanza del suo partito: «Se non ci fosse Italia Viva, molto probabilmente questo provvedimento sarebbe già stato bocciato. Stiamo portando avanti un ruolo di cerniera, credo che si possa costruire un percorso che non svilisca il provvedimento e che porti a tempi brevi». «Non dobbiamo vivere male se Salvini prende le distanze da Orban», l’affondo di Faraone, questa la replica della Preziosi: «Voi ci state raccontato che Salvini sia in buona fede, che lei ha applaudito, ma Salvini non è un interlocutore affidabile su questo». Il senatore di Iv ha dunque lanciato una frecciatina: «Potrei andare in galera per questo applauso, che dice? Sono contento che ci sia la libertà di applauso». Clima tesissimo…

