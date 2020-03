Faraoni al Napoli?/ Calciomercato, l’agente: “Davide piace a Gattuso e Giuntoli”

Terzini che vanno, terzini che vengono. Per un Hysaj in uscita, nel calciomercato Napoli registriamo anche l’interessamento per Marco Davide Faraoni, che si sta rendendo protagonista di una eccellente stagione con la maglia del Verona, grazie alla quale Faraoni sta attirando l’attenzione di diverse big del calcio italiano, Napoli compreso. In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, che è il procuratore sia di Hysaj sia dello stesso Davide Faraoni e di conseguenza ha di sicuro contatti con la società partenopea, esprimendosi così in merito ad un possibile passaggio del suo assistito al Napoli: “Faraoni a Napoli? E’ troppo presto per parlare di mercato adesso. Non nascondo mai nulla, Giuntoli ha espresso la sua volontà di volere Faraoni che piace anche a Gattuso. Sicuramente dobbiamo andare avanti, fare quello che abbiamo sempre fatto”.

FARAONI AL NAPOLI? I NUMERI DELLA SUA STAGIONE

Dunque Faraoni al Napoli sarebbe un ritorno in una grande squadra dopo diversi anni per il giocatore classe 1991 cresciuto nella Lazio, che nel 2010 fu acquistato dall’Inter, rimase due stagioni in nerazzurro e poi ha cominciato un lungo giro d’Italia e non solo, considerando che ha giocato anche nel Watford oltre che con Udinese, Perugia, Novara, Crotone e adesso Verona: Faraoni è arrivato all’Hellas un anno fa, nel gennaio 2019, contribuendo prima alla promozione dei gialloblù in Serie A e poi all’ottimo campionato fin qui disputato dalla squadra di Ivan Juric. I numeri stagionali del giocatore ci parlano di ventiquattro presenze con tre gol e altrettanti assist, numeri dunque di tutto rispetto e che giustificano l’interesse del Napoli. Il gradimento di Gattuso e Giuntoli sarà decisivo?

