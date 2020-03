Faraoni al Napoli? Calciomercato, servono 8-10 milioni: Giuntoli ci prova

Avevamo già scritto nei giorni scorsi, parlando del calciomercato Napoli, come uno degli obiettivi per rinforzare le corsie esterne sia Davide Faraoni: il ragazzo sta disputando un’ottima stagione con la maglia del Verona e, agli ordini di Ivan Juric, ha già segnato 3 gol diventando uno dei simboli di una squadra che fa pochissimo turnover ma si sta assestando in zona Europa League. Inevitabile che tanti degli elementi della rosa scaligera siano oggetto di attenzione da parte delle big: dai difensori Kumbulla e Rrahmani passando per i centrocampisti Pessina e Zaccagni, ora anche Faraoni che rispetto a loro è più avanti con gli anni. Il laterale sembra destinato a lasciare l’Hellas al termine dell’annata: su di lui appunto gli occhi del Napoli, che deve vincere la concorrenza di una Roma che è intenzionata allo stesso modo a dare una svolta alla sua difesa. Entrambe le squadre giocano con la difesa a quattro: in questo momento Faraoni agisce come quarto della mediana percorrendo tutta la fascia, cambierebbe chiaramente qualcosa dal punto di vista tattico ma certamente il giocatore potrebbe adattarsi alla nuova situazione.

FARAONI AL NAPOLI? CALCIOMERCATO, SERVONO 8-10 MILIONI

Il Verona ha fissato il prezzo per vendere Davide Faraoni nel corso del calciomercato estivo: servono 8-10 milioni di euro per strapparlo all’Hellas, che in questo modo avrebbe anche un buon tesoretto da reinvestire in operazioni in entrata. Il Napoli valuta la situazione: abbiamo scritto poco fa che i partenopei starebbero puntando anche Davide Calabria, il laterale del Milan già allenato da Gennaro Gattuso potrebbe essere una contropartita per Alex Meret che è richiesto dai rossoneri. A questo punto per gli azzurri si aprirebbero interessanti scenari di calciomercato: Calabria come sappiamo può giocare anche a sinistra e dunque Gattuso potrebbe ottenere con lui e Faraoni due terzini da scambiare sulle corsie, aspettando il ritorno di Kevin Malcuit dall’infortunio ed eventualmente confermando Mario Rui. Ci sarebbe così una batteria completa di esterni, contando ovviamente Giovanni Di Lorenzo che sarebbe titolare a destra ma potendo spostarsi al centro della difesa come già avvenuto nel corso di questa stagione. Sarà interessante valutare quello che succederà: come sappiamo ci sta provando anche la Roma, sarà probabilmente una bella corsa di calciomercato nella quale altre squadre potrebbero eventualmente inserirsi.



