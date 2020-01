Faraoni alla Roma?/ Calciomercato, idea last minute per la fascia

Faraoni alla Roma è un’idea last minute, da ultimo giorno di trattative per il calciomercato invernale. Infatti sulle fasce la Roma potrebbe avere bisogno di rinforzi, tra cessioni eccellenti come quella di Alessandro Florenzi e qualche acciacco fisico di troppo per i giocatori rimasti in rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Ecco dunque emergere il nome di Marco Davide Faraoni, che sta vivendo una stagione molto positiva con la maglia del Verona e ad inizio sessione era stato accostato anche alla Lazio. Qualche settimana dopo, ecco che il suo futuro agonistico potrebbe davvero essere nella Capitale, ma sulla sponda della Roma, il che farebbe un certo effetto per chi ha giocato per ben dodici anni (dal 1998 al 2010) nelle giovanili della Lazio. Il costo del cartellino di Faraoni si aggira sui due milioni di euro, dunque è un’operazione che potrebbe anche concretizzarsi in tempi brevi, dettaglio molto importante al 31 gennaio.

FARAONI ALLA ROMA? POSSIBILE OPERAZIONE LAST MINUTE

Dunque Faraoni alla Roma sarebbe un ritorno nella Capitale dopo una decina di anni per il giocatore classe 1991, che nel 2010 fu acquistato dall’Inter, rimase due stagioni in nerazzurro e poi ha cominciato un lungo giro d’Italia e non solo, considerando che ha giocato anche nel Watford oltre che con Udinese, Perugia, Novara, Crotone e adesso Verona: Faraoni è arrivato all’Hellas un anno fa, nel gennaio 2019, contribuendo prima alla promozione dei gialloblù in Serie A e poi all’ottima prima parte di campionato della squadra di Ivan Juric. I numeri stagionali del giocatore ci parlano di venti presenze con due gol e tre assist, tra l’altro uno dei due gol segnati da Faraoni è arrivato proprio in Verona Roma, anche se non bastò ad evitare la sconfitta dei gialloblù. Ad aprile l’esterno vivrà la partita di ritorno a maglie invertite?

