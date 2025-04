L’attività forense implica di conseguire il praticantato da avvocato obbligatoriamente. Farlo all’estero però, magari dopo aver studiato in Italia, fa sorgere dei dubbi importanti sulla sua fattibilità. A chiarirli è la sentenza del 3 aprile con causa aperta con numero C 807.

Nella stessa sentenza viene citato l’articolo 45 TFUE, nonché il regolamento previsto per permettere ai lavoratori – anche avvocati – di poter continuare la loro attività anche all’estero, o comunque in un altro Stato dell’Unione Europea.

Il praticantato come avvocato all’estero è ammesso

Svolgere l’attività di praticantato come avvocato all’estero è – dalla Legge italiana – ammesso. Apporre delle restrizioni territoriali come ha fatto l’Austria, violerebbe i principi italiani che prevedono la piena libertà di circolazione di un lavoratore.

La sentenza sopra indicata fa riferimento all’articolo 45 TFUE, secondo il quale anche un avvocato che sta iniziando la sua carriera con il praticantato può praticarla in un altro stato membro UE, sempre che quest’ultimo non abbia imposto delle restrizioni.

L’Unione Europea prevede la possibilità che ogni Stato possa attuare delle restrizioni o limitazioni, purché si rispettino i principi di proporzionalità, e i motivi dei divieti possono avere un carattere “imperativo e generico“.

Il caso austriaco

La sentenza del 3 aprile di quest’anno aveva citato il caso di una donna austriaca che voleva intraprendere e continuare la sua carriera come forense a Vienna, dopo aver già svolto parte dei suoi anni in Germania, presso uno studio legale basato a Francoforte.

La giovane è stata sempre seguita da un avvocato che pur lavorando in Germania era iscritto presso l’Ordine degli Avvocati austriaci. Un dato che non ha mostrato comunque alcuna rilevanza per far in modo che la donna potesse fare praticantato a Vienna.

La Corte a quel punto ha ricordato le basi su cui si fonda l’articolo 45 TFUE, che prevede la libera circolazione dei lavoratori e la possibilità di poter svolgere il praticantato o l’attività forense dove meglio crede, salvo vi siano eccezioni particolari e ammessi nel diritto UE.