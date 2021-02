Farfalla, gli indizi: chi è?/ Anna Tatangelo lotta con il Lupo (Gigi d’Alessio) o…

Farfalla chi è? Anna Tatangelo o..

In molti sono convinti che dietro al Farfalla de Il Cantante Mascherato si possa nascondere proprio Anna Tatangelo e che sul palco contro di lei possa addirittura essersi il Lupo alias Gigi d’Alessio. Sarebbe davvero un bel progetto ordito a tavolino da Milly Carlucci ma siamo convinti che la conduttrice non si sarebbe spinta fino a tanto anche se, messa alle strette, ha ammesso che i due potrebbero essere nel suo stesso programma e non saperlo anche se sa “che non si sono lasciati benissimo”. Ma se non è Anna Tatangelo, chi c’è sotto la maschera? Nella scorsa puntata, proprio la Farfalla ha stuzzicato i giudici rei di non averla ancora riconosciuta e di brancolare nel buio e convinta anche che non riusciranno a prenderla presto “perché lei è libera” e poi rivela una cosa importante: “Adoro cantare, è la mia vita, ma fate attenzione: non è l’unico colore delle mie ali. Oggi sono molto sicura di me, ma è stato un percorso difficile, spesso ho dovuto gestire la mia sensibilità. Mi ha salvata l’amore”.

Farfalla, tutti gli indizi della maschera de Il Cantante mascherato 2021

Molte di queste parole lasciano davvero pensare ad Anna Tatangelo ma i giudici de Il Cantante Mascherato sono ancora divisi sui loro giudizi a riguardo. Francesco Facchinetti si è lanciato sulla politica ammettendo che gli piacerebbe vedere una come Maria Stella Gelmini sotto la maschera mentre Patty Pravo non si è detta d’accordo convinta che si tratti di una professionista della musica, una cantante vera e così ha fatto il nome di Silvia Mezzanotte. Costantino Della Gherardesca ha confermato: “È evidentemente una cantante, ha fatto Sanremo prima della maturità, ha detto che è libera. Si evolve perché cambia sempre look… È Anna Tatangelo”. Caterina Balivo ha detto invece che gli stessi indizi la fanno pensare ad Annalisa Minetti e Flavio Insinna conferma.



