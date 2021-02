Farfalla, gli indizi: chi è?/ “Muchacha mui caliente”: il pubblico “è Anna Tatangelo”

Chi è la Farfalla de Il Cantante mascherato 2021? C’è grande curiosità su una delle nuove maschere dello show di successo di Milly Carlucci in onda su Rai1. La seconda edizione del programma rivelazione dello scorso anno è tornato in onda con tante nuove maschere da scoprire. Tra queste c’è senza alcun dubbio quella della farfalla che ha attirato l’attenzione dei giudici Patty Pravo, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo, ma anche del pubblico social e da casa. Chi si nasconde sotto il costume? Tutti sono convinti di una cosa: sotto il bellissimo vestito da farfalla si nasconde una donna, ma tanti sono i possibili nomi di personaggi: da Sabrina Salerno ad Anna Tatangelo, da Silvia Mezzanotte a Petra Magoni sino ad Alessandra Drusian. L’ipotesi Anna Tatangelo è legata all’indizio rivelato nella prima puntata da parte della farfalla che si è definita una “muchacha mui Caliente” come il titolo di una canzone dell’ex compagna di Gigi D’Alessio. Ma non finisce qui, visto che la maschera ha disseminato una serie di indizi che hanno letteralmente fatto impazzire il pubblico da casa.

Farfalla, tutti gli indizi della maschera de Il Cantante mascherato 2021

Farfalla, scopriamo gli indizi del personaggio in gara a Il Cantante Mascherato 2021 di Milly Carlucci. La maschera ha detto di essere in continua evoluzione: in passato è stata prima bruco, poi crisalide ed infine farfalla. Non solo ha aggiunto di essere attratta dalla luce e di essere sempre in movimento e che la sua vita è stata proprio come quella di una farfalla. E ancora: la maschera ha aggiunto di essere molto timida e che a volte questo lato del suo carattere può intimorire che la conosce pur essendo una persona molto semplice e alla mano. Ma non finisce qui, visto che la Farfalla ha aggiunto di essere una esplosione di energia, bellezza e colore e che i piccoli gesti possono portare grandi cambiamenti. Uno degli indizi più forti è stata sicuramente l’affermazione “sono una Muchacha mui Caliente” che hanno immediatamente spinto il pubblico a pensare che sotto la maschera potesse esserci proprio Anna Tatangelo. Sarà davvero così?



© RIPRODUZIONE RISERVATA