Farfalla Il Cantante Mascherato, chi è?/ Gli indizi e le ipotesi: ha un figlio, è Anna Tatangelo?

Farfalla chi è? Anna Tatangelo o..

Si continua a parlare della Farfalla de Il Cantante Mascherato come di Anna Tatangelo e il fatto che il suo nuovo indizio parli di un “bruco” ovvero il figlio che ha e al quale è molto legata, non fa altro che confermare questa ipotesi. Ma sarà davvero così? Ovviamente non è solo lei ad avere un figlio e non è solo lei che, magari, separata dal proprio compagno, ha avuto modo di legarsi ancora di più a questo figlio, ma sicuramente gli indizi portano sempre di più verso la direzione di Anna Tatangelo. L’occasione per scoprirlo potrebbe presentarsi già questa sera visto che nella nuova puntata de Il Cantante Mascherato ci sarà spazio per un doppio svelamento e per una manche da cantare interamente a cappella e, quindi, senza cori e senza musica, facendo venire fuori proprio la possibilità di sentire e riconoscere la voce dell’artista sotto la maschera, specie se si tratta di un cantante.

La Farfalla, gli indizi ne Il Cantante Mascherato: dal ballo allo spagnolo e al figlio

Nella scorsa puntata la Farfalla ha rivelato di cantare anche in spagnolo e ha poi rivelato di avere un bruco, ovvero suo figlio, alla quale è legata tantissimo e, infine, ha dimostrato anche di saper ballare durante le sue esibizioni. Ancora una volta tutti e tre gli indizi sembrano portare ad Anna Tatangelo. La stessa Milly Carlucci parlando a La Vita in diretta della smentita della cantante napoletana ci ha tenuto a ribadire: “Tutti coloro ai quali viene chiesto se sono concorrenti dicono di no, come ha fatto Anna Tatangelo…”. Questo lascia ancora la porta aperta proprio a lei? Dall’altra parte i giudici hanno fatto i nomi di Serena Rossi, reduce del successo di Mina Settembre, e addirittura quello di Bianca Guaccero. L’indizio sul figlio cambia tutto, ovviamente.



