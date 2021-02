Farfalla, Il Cantante Mascherato: gli indizi, chi è?/ “Tutto e niente”: Mietta sotto la maschera!

Farfalla, Il Cantante Mascherato 2021: gli indizi. Chi si nasconde sotto la maschera? E’ tempo di finale nel seguitissimo show del venerdì sera condotto da Milly Carlucci con grande successo su Rai1. Durante la prima parte della finale assisteremo alla sfida fra Farfalla e Orsetto, le due maschere che si giocheranno il tutto per tutto per proseguire la loro corsa verso la vittoria. La Farfalla è l’unica donna rimasta in gara e durante le precedenti tre puntate ha dimostrato di essere un cantante bravissima, grintosa e con una presenza scenica invidiabilissima. Diverse le ipotesi e i nomi fatti dalla giuria: c’è chi pensa possa essere Annalisa Minetti per via di alcuni movimenti che lascerebbero pensare alla possibilità che sotto la maschera ci sia una persona non vedente, ma c’è chi pensa tutt’altro. Caterina Balivo per esempio è convinta sia Mietta come Flavio Insinna e Patty Pravo, mentre Costantino della Gherardesca e Francesco Facchinetti sono convinti sia Anna Tatangelo. Per il pubblico da casa e dei social non ci sono dubbi: sotto la maschera della farfalla c’è Mietta per via di un indizio “tutto e niente” che è il titolo di una sua raccolta di successi. Non solo, da non sottovalutare che “La farfalla” è anche il titolo di una canzone proprio di Mietta.

Farfalla de Il Cantante mascherato 2021, tutti gli indizi

Chi è la Farfalla de Il Cantante mascherato 2021? Tutti gli indizi finora dati dalla maschera dello show di Milly Carlucci fanno pensare che sotto il vestito si possa nascondere la bravissima cantante Mietta. Durante le precedenti puntate la farfalla ha detto di essere stata prima un bruco, poi un crisalide ed infine una farfalla. Non solo, ha precisato di essere sempre in movimento e di essere attratta dalla luce e di essersi evoluta nel corso degli anni. La farfalla è una persona timida e spesso questa sua timidezza può intimorire, ma in realtà è una persona semplice e alla mano. Un altro indizio ha però dirottato giurati e pubblico a pensare ad un’altra cantante. Si tratta di “sono una Muchacha mui Caliente”, che ha fatto subito pensare alla possibilità Anna Tatangelo. Chi si nasconde sotto la maschera?



