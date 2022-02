Farfalle azzurre a Sanremo 2022/ Martina Centofanti e compagne si esibiscono e…

Le Farfalle azzurre della ginnastica ritmica si sono esibite al Festival di Sanremo 2022 in occasione della serata finale della kermesse canora. Sul palco del teatro “Ariston”, in concomitanza delle celebrazioni per il World Nutella Day, si sono esibite Alessia Maurelli, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Centofanti e Martina Santandrea. Il quintetto dell’Aeronautica militare ha mostrato tutte le proprie qualità sulle note di un celebre successo musicale di Diana Ross, intitolato “Upside down”.

Con i loro nastri gialli, le ragazze hanno letteralmente “spiccato il volo”, lasciando estasiati gli spettatori che hanno potuto assistere alla loro performance. D’altro canto, l’elevata qualità di quest’ultima non poteva certo essere in dubbio, visto e considerato che ai recenti Giochi di Tokyo 2020 la compagine italiana ha conquistato la medaglia di bronzo, regalando l’ultimo podio delle Olimpiadi estive alla nostra nazione e confermando i progressi fatti segnare nel corso delle ultime stagioni dal movimento tricolore.

FARFALLE AZZURRE A SANREMO 2022, AMADEUS LE RINGRAZIA “PER AVER PORTATO IL SORRISO”

Al termine della loro coreografia, le Farfalle azzurre hanno ricevuto il caloroso applauso del pubblico, inclusa Mara Venier, seduta in prima fila. Amadeus ha omaggiato ognuna delle giovani con un mazzo di fiori: “Grazie per avere portato il sorriso sul palco del teatro Ariston”, ha detto loro, che sono uscite di scena accompagnate ancora dall’affetto degli spettatori.

Alessia Maurelli, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Centofanti e Martina Santandrea tendenzialmente si allenano dalle otto alle nove ore al giorno, all’interno di una palestra fra le cui mura condividono momenti gioiosi e spensierati ad altri più difficili e di tensione. A Tokyo, quest’estate, hanno ottenuto un punteggio complessivo di 87.700 (44.850 con le palle, 42.850 con cerchi e clavette) sulle note di Butterfly-Ninja e dell’Albero della Vita, agguantando la terza medaglia olimpica di sempre per la ginnastica ritmica italiana dopo l’argento di Atene 2004 e il bronzo di Londra 2012.

