Farfalle Azzurre, chi sono/ Da Alessia a Martina: bronzo Ginnastica ritmica Olimpiadi

Nella finale della ginnastica ritmica a squadre alle Olimpiadi Tokyo 2020 è arrivata la medaglia numero 40 per l’Italia grazie alle nostre Farfalle Azzurre che hanno conquistato la medaglia di bronzo. La squadra composta da Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea, con il punteggio di 87.700, si sono piazzate dietro la Bulgaria e il Comitato Olimpico Russo rispettivamente oro e argento. Così hanno fatto salire a 40 il medagliere azzurro. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulle atlete che appartengono all’Aeronautica militare.

OLIMPIADI, BRONZO ALLE FARFALLE AZZURRE: CHI SONO

Alessia Maurelli è nata a Rivoli, in provincia di Torino, ed è la capitana. Prima di cimentarsi con la ginnastica ritmica aveva provato con l’artistica ma poi, su consiglio dei suoi allenatori, ha optato definitivamente per la ritmica. Questa di Tokyo è stata la seconda Olimpiade a cui ha partecipato, la prima è quella di Rio 2016. Il suo palmares è così ricco, 83 medaglie, che ad oggi è una delle sportive italiane più medagliate di sempre. Tra i suoi titoli annovera: 3 volte campionessa del Mondo nel 2015, 2017 e 2018 e una volta campionessa d’Europa nel 2018.

Martina Centofanti è nata Roma nel 1998. Nel 2016 era presente anche lei ai giochi di Rio. Gli allenamenti li svolge a Desio in collegiale anche se, naturalmente, la sua casa è a Roma. Figlia dell’ex calciatore Felice Centofanti, inizia a praticare ginnastica ritmica presso la società Polimnia Ritmica Romana. La sorella minore, Camilla Centofanti, sta seguendo le sue orme dimostrando di avere già grande talento.

Agnese Duranti è nata a Spoleto ed è classe 2000. Ha iniziato a praticare la ginnastica ritmica all’età di nove anni, precisamente quando i suoi genitori la iscrivono alla Polisportiva La Fenice di Spoleto. L’esordio in nazionale maggiore avviene Nel 2015 al Grand Prix di Mosca. La sua carriera, da lì in poi, è in continua ascesa. Conquista infatti la medaglia d’oro ai Mondiali di Pesaro del 2017 oltre alle medaglie d’oro e di bronzo agli Europei di Gadalajara del 2018. Ai Mondiali di Sofia del 2018 sale sul podio in tutte le categorie confermandosi un prospetto di grande talento.

Daniela Mogurean è originaria della Moldavia ma è cresciuta a Mestre. Entra nella nazionale di ginnastica ritmica nel 2016 dopo essersi messa in mostra nel 2015 con la Nazionale Junior. Inizialmente era entrata come riserva nella nazionale senior per entrare successivamente come titolare. Ai Campionati Europei 2021 di Varna in Bulgaria ha vinto la medaglia d’argento e di bronzo.

Martina Santandrea è nata nel 1999 a Bentivoglio, Bologna. Le compagne di squadra la chiamano “ricciolo”, immaginare il perchè è facile: capelli lunghi biondi e ricci. Inizia fin da piccola con la ginnastica ritmica, 7 anni. La conferma che quella intrapresa sia la strada giusta arriva il 6 settembre 2016 quando viene convocata in nazionale. La società di appartenenza è la Ginnastica Estense Otello Putinati di Ferrara.

