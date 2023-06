Farfalle rare o estinte reintrodotte illegalmente in Uk/ “È rischio per altre specie”

Alcune farfalle rare o estinte sono state reintrodotte illegalmente nel Regno Unito, ma ciò secondo quanto riportato dal Guardian potrebbe comportare non pochi rischi. È per questo motivo che questi processi di reinserimento nell’ambiente richiedono delle licenze da parte del Natural England e anche in caso di spostamenti in nuovi siti sono necessarie delle autorizzazioni.

Regno Unito: 1 su 15 cambia sesso/ Studio: "Soprattutto tra anziani over 65"

In una riserva naturale vicino a Croydon, a sud di Londra, qualche settimana fa, nonostante ciò, sono comparsi degli esemplari di farfalle bianche venate di nero, che si erano estinte oltre un secolo fa. L’ente di beneficenza Butterfly Conservation ha in minima parte recentemente supervisionato qualche arrivo dal Belgio, ma sembrerebbe che ci sia stata una vera e propria ondata di rilasci non ufficiali negli ultimi cinque anni, che non concerne esclusivamente la specie in questione. Alcuni allevatori hanno deciso infatti di accelerare impropriamente il sistema e di rilasciare fritillarie di palude e fritillarie di Glanville in via di estinzione in dozzine di nuovi siti, nonché specie non autoctone tra cui la fritillaria marmorizzata.

BBC contro The Light: "Diffonde odio e violenza"/ Cos'è il giornale "cospirazionista"

Farfalle rare o estinte reintrodotte illegalmente in Uk: l’allarme degli esperti

Gli esperti, dopo avere notato che numerose farfalle rare o estinte sono state reintrodotte illegalmente nel Regno Unito, hanno lanciato l’allarme. “Ci sono buone prove scientifiche che questo fenomeno potrebbe essere non solo inefficace ma anche attivamente dannoso. Se porti campioni dall’estero potresti portare malattie. Ritengo che qualcuno debba essere perseguito per questo”, ha affermato Dan Hoare, direttore di Butterfly Conservation.

Dopo avere analizzato i vari casi, i professionisti del settore hanno concordato sul fatto che era altamente improbabile che le farfalle rare avessero raggiunto i nuovi siti in modo naturale. È emerso che erano state portate lì illegalmente dagli allevatori. I rilasci in questione ostacolano anche il lavoro di coloro che si stanno occupando di ricreare una popolazione di questi esemplari con le modalità corrette e i tempi necessari affinché non spariscano nel futuro prossimo.

Gender: UK ridiscute la legge/ Sunak: "Definire il sesso biologico è fondamentale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA