Fariba e Giulia Salemi/ La dedica della Tehrani dopo lo “sclero” sulla crema solare

Fariba Tehrani ha postato una fotografia con Giulia Salemi, commentandola amorevolmente: “Cucciola mia per tuo sorriso Vado avanti nonostante la vita mi trascina indietro. Ma poi pensò a te, e mi torna la forza, Anche se tutto va male io continuo a lottare e a credere nel meglio!”. Tanti i commenti da parte degli estimatori, a cominciare da Monica: “Hai ragione i figli ci danno una forza che non sempre si pensa di avere, forza e coraggio il sole arriva per tutti!”. “Io vi adoro Fariba lo sai, e sono felice quando vi vedo insieme, so quando la gente aveva con te e ti diceva cosa devi fare nella tua vita ma tu sempre con amore e con pazienza andavi avanti, @giuliasalemi sei fortunata vostro amore si nota da lontano”, commenta un’altra estimatrice. Anche Maria è in vena di complimenti: “Siete bellissime insieme, l’amore per i figli e immenso ti dà la forza di andare avanti nonostante le avversità della vita, quando li vedi sorridere ti danno tutta la forza del mondo. Siete due GRANDI DONNE MERAVIGLIOSE SPECIALI. E tu sei una MAMMA STUPENDA”.

Fariba Tehrani e Giulia Salemi, la dedica della madre dopo lo “sclero”

Fariba ha avuto modo in questi mesi, anche di commentare spesso, la fine della relazione d’amore tra la figlia Giulia e Francesco Monte, naufragata malamente dopo il Grande Fratello Vip. Di recente Giulia Salemi, ha pubblicato delle storie su Instagram dove prende il sole in piscina mentre la mamma “sclera”. La Tehrani infatti, dopo avere visto la figlia ignorare la crema per proteggersi dai raggi solari, è andata letteralmente di matto: “Metti subito filtro solare. Tu invecchi presto se non metti”, il chiaro messaggio. Nel frattempo, sulla modella e influencer, in questi mesi sono emersi notevoli gossip, tra ipotetiche storie d’amore e programmi TV. Ed infatti nell’ordine, si è detto che aveva una particolare intesa con Marco Cartasegna ma anche che avesse puntato il trono di Uomini e Donne.

