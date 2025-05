C’è tanto dietro un sorriso; non solo una smorfia che taglia il volto ma spesso anche scudo che respinge il passato che torna. Giulia Salemi, in diverse interviste, ha spiegato come spesso la sua ilarità, soprattutto durante un’infanzia particolarmente difficile, fosse quasi l’unico modo per risolvere quel senso di isolamento che percepiva da parte delle sue compagne di scuola, di quelle che sperava diventassero sue amiche. A Verissimo, incalzata sul tema, l’ex volto del GF Vip introdusse l’argomento con una premessa che mette in evidenza proprio tale aspetto e mettendo a confronto proprio il cambiamento del suo carattere.

“Tante cose sono cambiate negli anni; quando ero piccola ero molto diversa rispetto alla Giulia che magari si è vista alla mia prima apparizione al Grande Fratello… lì c’era quella parte di me che vuole dimostrare di essere sempre euforica, felice”. Queste le parole di Giulia Salemi prima di arrivare al punto dei momenti difficili vissuti nella sua infanzia e adolescenza. “Avevo problemi a relazionarmi con gli altri. Mi sentivo diversa per il mio carattere, per le mie origini. Mi prendevano in giro per la mia estetica particolare… E’ una cosa che ti fa stare molto male perchè genera complessi e la conseguente ricerca dell’approvazione”.

Sempre a Verissimo, Giulia Salemi ha raccontato come un tumulto nella sua vita adolescenziale sia stato innescato anche dalle separazione dei suoi genitori. Mamma Fariba Tehrani e papà Mario Salemi decisero infatti di prendere strade diverse quando lei aveva 16 anni, ritrovandosi però a vivere i riflessi di quella diatriba di fine matrimonio. “Mi sentivo come una palla da ping pong, è brutto quando i figli vengono messi in mezzo… Ero sempre in balia degli avvenimenti, come una palla da ping pong. Mi ricordo quegli anni; ho fatto 5 traslochi. Le mie amiche pensavano ad andare a ballare mentre io ero impegnata da pensieri molto più pesanti: tribunali, giudici… Soffrivo in silenzio, non volevo trasmettere il mio dolore agli altri”.

Sempre a proposito dei genitori di Giulia Salemi, grazie alle sue numerose partecipazioni televisive abbiamo appreso dello splendido rapporto di oggi con la mamma, Fariba Tehrani. Da lei ha ereditato un carattere forte, i sani principi, l’importanza dell’identità culturale; soprattutto ai tempi del Grande Fratello, importante fu il supporto della madre per riuscire ad emergere per la sua essenza e non solo come personaggio televisivo.