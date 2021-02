Fariba, mamma Giulia Salemi, all’Isola dei famosi?/ “Si attende uscita della figlia”

Fariba, la mamma di Giulia Salemi, sarà una delle prossime concorrenti de L’Isola dei famosi? A ormai pochi giorni dal via della nuova edizione del reality show di casa Canale 5, impazza il gossip, e a lanciarlo è il ben noto Gabriele Parpiglia, giornalista di punta del settimanale di Alfonso Signorini, Chi. Parlando nelle scorse ore durante il talk show “Casa Chi”, ha spiegato: “La madre di Giulia Salemi, contattata per L’Isola dei famosi, al momento è un ‘sì’ come concorrente”.

Affinchè però la partecipazione di Fariba diventi ufficiale, si attende che la figlia esca dalla casa del Grande Fratello Vip: “Si attende l’uscita di Giulia – ha aggiunto e concluso Gabriele – per capire se questo possa essere un problema per la figlia oppure no, ma Ilary Blasi la vuole come concorrente fra i naufraghi della nuova Isola dei famosi”. Allo scoop di Parpiglia qualcuno fa notare come “I parenti siano più lanciati degli stessi vipponi”, e Parpiglia replica: “Parenti concorrenti”, facendo il verso al noto detto “parenti serpenti”.

FARIBA ALL’ISOLA DEI FAMOSI: DOVREBBE SOGGIORNARE SULL’ISOLA DEI PARASSITI

Come reagirà il pubblico televisivo di fronte ad un’eventuale partecipazione di Fariba al reality isolano? Qualche prima reazione si è vista già su Instagram, nel post in cui è stata pubblicata la puntata di “Casa Chi”, e un paio di utenti hanno commentato scrivendo: “Sarebbe bello fariba e giulio pretelli all isola dei famosi insieme”, e ancora: “Forza Fariba”. Sempre Parpiglia, pochi giorni fa, aveva spiegato a Giornalettismo che quest’anno L’isola dei famosi dovrebbe prevedere la cosiddetta isola “dei parassiti”, un luogo dove vengono mandati alcuni concorrenti e dove vi è un guardino che li sorveglia. Sarà uno spazio più duro di quello classico in quanto su quest’isola i concorrenti dovranno procacciarsi il cibo da soli, non avranno quindi le classiche razioni di riso da parte della produzione, e la prima abitante di quest’isola dovrebbe essere proprio Fariba Therani in compagnia di Ubaldo Lanzo, altro probabile concorrente.



