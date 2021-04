Fariba Teherani eliminata oggi?/ Rivela le bugie del gruppo a Paul Gascoigne e scoppia la lite!

Fariba Teherani furioso o quasi dopo la diretta di lunedì dell’Isola dei Famosi 2021. Il programma torna nella sua versione doppia a settimana e i colpi di scena non sono mancati soprattutto nel momento in cui si è molto parlato delle nomination. Proprio la mamma di Giulia Salemi è finita al televoto contro Valentina Persia, scelta dal leader, e Roberto Ciufoli, votato a gran voce soprattutto dagli uomini, e se da una parte si è detta tranquilla, dall’altra ha avuto qualcosa da ridire.

Il gruppo arriva da una settimana complicata, una lunga settimana senza diretta e ricompensa e con la fama che si fa sentire ma questo non ha vietato a Fariba Tehrani di affrontare subito il discorso delle nomination una volta arrivata a Playa Reunion. La mamma di Giulia Salemi ne ha parlato prima con Andrea Cerioli al quale ha confermato di essere nelle mani del pubblico e per questo tranquilla ma di non aver gradito la nomination di Valentina Persia che, a suo dire, non è stata coerente rispetto a quello che era il loro legame e le parole che si sono dette.

Fariba Teherani fa scoppiare la lite all’Isola dei Famosi 2021

Subito dopo Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 2021 ha avuto modo di parlarne con la diretta interessata impegnata a fare un bagno al mare per lavare via gli ‘sforzi’ dovuti alle prove sostenute durante la puntata. La persiana ha ammesso di essere tranquilla perché il pubblico è sovrano ma anche che non si aspettava la sua nomination perché convinta che tra loro ci fosse un legame speciale. In questi giorni le ha confermato il suo affetto e la sua ammirazione perché si da sempre da fare ed è sempre coerente ed è per questo che si aspettava che lei nominasse Paul Gascoigne, proprio come ha fatto Angela Melillo.

Valentina Persia affronta l’argomento campando in aria una scusa visto che lei stessa aveva parlato di Brando e Paul come possibili nominati ma adesso cambia tutto. La comica risponde di aver pensato ai naufraghi con i quali continuare questa avventura e così, per esclusione, ha fatto il suo nome. In realtà non spiega il perché della sua nomination a Fariba e questo non fa altro che mettere in allerta il pubblico: forse Valentina è davvero falsa come Vera Gemma accusa?



