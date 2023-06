Fariba Tehrani, choc/ “Persone mi chiamano per sapere di Pierpaolo e Giulia e…”

Fariba Tehrani e lo sfogo sui social dopo le voci sulla crisi tra Giulia e Pierpaolo

Fariba Tehrani ha affidato ai social un duro; circa trenta fan hanno cominciato a chiamarla insistentemente per conoscere la situazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Negli ultimi giorni, sono infatti circolate voci sulla presunta crisi e rottura tra la coppia. La mamma dell’influencer è, dunque, sbottata su Instagram:

“Mi sembra poco rispettoso che persone che hanno trovato il mio numero tramite il lavoro o acquisti per beneficienza continuino a scrivermi o addirittura chiamarmi insistentemente! È assurdo invadere la nostra privacy! O per parlarmi male del mio Pier, oppure per fare domande indiscrete! Chi ti ama veramente non invade!”

Fariba Tehrani: “Devo cambiare telefono”

Fariba Tehrani ha continuato il suo sfogo svelando di essere costretta a dover cambiare numero telefonico, a causa delle continue pressioni da parte dei fan: “Mi vedo costretta a chiudere questo numero e comprarmi un’altra scheda telefonica con un nuovo numero.”

E ancora: “Ancora più assurdo è che si credono anche nel giusto, oltre che disturbare insistendo a chiamare magari anche in momenti incasinati. Pretendono che gli rispondo pure. Ma secondo voi io vengo a rompervi l’anima e chiedervi le vostre cose famigliari?” Poi conclude: “Per fortuna sono solo una trentina di persone. Perché il resto del fandom sono persone davvero speciali e rispettose. Perché sono una persona educata e non vi ho mandato a quel paese”. Amaro lo sfogo della madre di Giulia Salemi, la cui privacy è stata messa a dura prova. Non ci sono conferme o smentite sulla presunta crisi tra l’influencer e l’ex velino.

