Fariba Tehrani/ Contro tutti all’Isola dei Famosi 2021: “Mi attaccano in branco”

A quanto pare la difesa di lunedì scorso di Giulia Salemi a favore della mamma Fariba Tehrani non è servita molto all’Isola dei Famosi 2021. Mentre il consenso tra il pubblico per la bella persiana cresce, sull’Isola si continua a parlare male di lei finendo con l’attaccarla e tutto perché in molti non amano il suo modo di spettegolare e nemmeno di attaccare e affrontare tutti senza tenere conto di niente a dispetto di quello che fanno molte delle sue colleghe. A complicare le cose ci ha pensato la divisione in gruppi e, in particolare, l’allontanamento di Miryea Stabile. Le due si sono ritrovate spesso al palo di confine ed è proprio lì che la mamma di Giulia Salemi ha ammesso che le accuse e gli attacchi continuano e che “spesso la attaccano in branco, sono 4 o 5”. Ma come finirà per lei?

Il rischio di essere eliminata è dietro l’angolo all’Isola dei Famosi 2021 ma al momento sembra che tutto filerà liscio anche perché l’armata di Giulia Salemi e quella di Dayane Mello si sono unite per salvare Faribona e questa sera la figlia tornerà in studio per fiancheggiarla ancora. Dall’altro lato c’è proprio Fariba Tehrani che in questi giorni, nel suo nuovo gruppo, ha avuto modo di essere ascoltata e capita e, addirittura, ha fatto le sue tisane facendo godere i suoi compagni di avventura dei suoi racconti ma anche dei suoi pettegolezzi. Come finirà per lei questa sera una volta arrivata in Palapa faccia a faccia con i suoi ‘ex’ compagni?

