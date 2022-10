Fariba Tehrani e Mario Salemi, chi sono i genitori di Giulia Salemi/ Il dolore per la separazione poi…

Fariba Tehrani e Mario Salemi sono i genitori di Giulia Salemi, influencer e portavoce dei social dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 2022. La ragazza, di origine italo-iraniana, è nata dall’amore tra il padre Mario Salemi, poliziotto di Piacenza, e la madre Fariba Tehrani, è nata e cresciuta in Iran. Sin da bambina ha dovuto lottare contro il bullismo da parte dei compagni di scuola che la chiamavano l’araba per via delle sue origini. “Sono cattolica. Mia madre è musulmana ma molto aperta mentalmente. La domenica andavo a messa. Mia nonna paterna Giulia mi ha insegnato tutte le preghiere” – ha detto la Salemi che ha vissuto un rapporto abbastanza complesso con i genitori.

Giulia Salemi: da Veline, a Miss Italia fino a Pechino Express/ Ora conquista di Mediaset e del GF VIP

Proprio durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 2020 parlando dei genitori ha raccontato: “il senso di colpa mi perseguita da quando ho 16 anni ed è bruttissimo da dire, mi vergogno di aver quasi voluto si separassero e che il futuro di mio padre fosse nelle mie mani”.

Giulia Salemi sui genitori Fariba Tehrani e Mario Salemi: “Era tutto più grande di me”

Un racconto molto sofferto quello di Giulia Salemi sul rapporto coi genitori Fariba Tehrani e Mario Salemi, che ad un certo punto hanno preso strade diverse. La separazione non è mai facile per un bambino e lo sa bene Giulia che ha raccontato: “era tutto più grande di me, è successo perché nelle separazioni si dimentica l’amore e prevaricano cose come case, tribunali, denunce, soldi, difficoltà. Poi c’è stato un momento in cui mi ha abbandonato e si è ricreato una famiglia e solo da qualche tempo ho visto lui che sta combattendo davvero per me”.

Giulia Salemi mette in guardia Giaele De Donà al GF Vip: "Antonino ama solo se stesso"/ "Vola da sola!"

Un dolore che Giulia si porta ancora dentro, ma che il papà Mario Salemi ha cercato di curare facendole una sorpresa entrando a sorpresa nella casa del GF VIP e lasciandole un bellissimo messaggio: “sono venuto perché ti ho vista soffrire e piangere con dei sensi di colpa per la separazione mia e di tua mamma. Sono felice che ti sei confidata con Dayane e la ringrazio per avertelo tirato fuori. Ma nessun figlio si deve sentire così perché la responsabilità è dei tuoi genitori che ti hanno coinvolta e sono qui per chiederti scusa”.

LEGGI ANCHE:

Giulia Salemi sostituisce Sonia Bruganelli al GFVIP?/ "Spero di essere all'altezza.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA