Fariba Tehrani e Mario Salemi, mamma e papà Giulia/ “Si odiano, oltre loro non ho…”

La storia familiare di Giulia Salemi non è delle più rosee e semplici viste nella Casa del Grande Fratello Vip. Il rapporto con i suoi genitori, Fariba Tehrani e Mario Salemi, è stato minato in passato da una vera e propria guerra nata tra i due, che l’ha costretta a schierarsi prima da una parte, poi dall’altra. Nel corso degli anni le cose sono però migliorate, almeno parlando del singolo rapporto con i suoi genitori. Se quello con mamma Fariba è stato abbastanza tranquillo, quello con papà Mario è rinato proprio grazie alla partecipazione di Giulia alla sua precedente edizione del Grande Fratello Vip. In quell’occasione l’uomo decise di fare un importante passo verso la figlia, entrando in Casa e dichiarandole parole di grande stima e amore. Un momento che sancì positivamente il loro rapporto padre-figlia.

Giulia Salemi: “Mio padre e mia madre si odiano”

Ciò che però in questi anni non è migliorato è il rapporto tra Fariba e Mario. A confermarlo è stata proprio Giulia Salemi nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. In uno sfogo con Pierpaolo Pretelli, la ragazza ha ammesso di essere una persona anche debole e tendenzialmente ‘sola’. “Vedo voi che avete mogli, fidanzate e figli ad aspettarvi… Mi segue un milione di persone, ma alla fine chi mi sta vicino sono mio padre e mia madre che si odiano.” ha dichiarato la Salemi. Quest’ultima frase, in particolare, fa capire come stiano ad oggi le cose tra i suoi genitori, una situazione che pare faccia ancora soffrire molto l’influencer.



